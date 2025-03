Congresso Fratelli d’Italia – Eletti i nuovi coordinatori cittadini: a Sora è Filippo Mosticone. A Isola del Liri è Luca Fiorletta (VIDEO) | TG24.info

È il giovane Filippo Mosticone il nuovo coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Sora. È stato eletto, per acclamazione e con piena unità di intenti, nel congresso cittadino che si è svolto questo pomeriggio nella città volsca, all’Hotel Valentino, in viale San Domenico. Nella vicina Isola del Liri il congresso si è tenuto ieri: Luca Fiorletta è il nuovo coordinatore FdI della città delle cascate.

A SORA

Una straordinaria partecipazione, unita ad entusiasmo e propositività, hanno animato un bel momento di confronto e dialogo sul futuro del partito e sul presente di un territorio nevralgico come quello della città di Sora, dove oggi Fratelli d’Italia ha dimostrato la forza di un partito che sa coniugare e fare sintesi tra le diverse sensibilità e generazioni. A presiedere il congresso, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo; accanto a lei tantissimi esponenti del partito di Giorgia Meloni davanti a un’assemblea straordinariamente partecipata e piena di giovani.

“Sono particolarmente soddisfatta – ha detto la presidente del congresso, Alessia Savo, al termine della seduta – per quella che è stata una giornata di grande confronto, dialogo aperto e sintesi finale su un nome, come quello di Filippo, attorno al quale tutti si sono compattati, facendo prevalere l’unione di intenti e la condivisione delle linee e delle strategie emerse durante il congresso. Uno spazio che, come auspicato, è stato riempito di contenuti, idee, proposte e obiettivi da centrare, insieme alla consapevolezza che la crescita va di pari passo con apertura e rinnovamento. La stagione dei congressi comunali avviata dal nostro partito, sotto la guida del presidente Giorgia Meloni, è un percorso orientato all’evoluzione di una forza politica che affonda le sue radici in una storia profonda, ma che, con uno sguardo rivolto al futuro, ha saputo accogliere e valorizzare nuove anime, diverse sensibilità ed esperienze che arricchiscono la nostra identità. Questo processo ha consentito al nostro partito di evolversi rapidamente, mantenendo saldi i valori che ne costituiscono la base, ampliando al contempo il suo orizzonte e la sua capacità di rappresentare e rispondere alle esigenze di un’Italia in continua trasformazione. Il confronto odierno non può che fondare le proprie basi sul lavoro svolto negli ultimi anni, che merita un doveroso elogio per la dedizione e la passione con cui è stato condotto. Grazie all’azione del gruppo di Fratelli d’Italia e al forte impegno sul territorio sono stati raggiunti traguardi significativi, come evidenziato dai risultati ottenuti nelle precedenti tornate elettorali, dove il nostro si è sempre affermato come primo partito. Questi risultati, che hanno rafforzato la presenza politica di Fratelli d’Italia nel territorio, impongono al partito la grande responsabilità di essere una guida per tutta la cittadinanza. Da qui la grande forza che ha consentito di trovare la sintesi sulla figura di Filippo Mosticone che, attraverso il costante dialogo tra il Coordinamento comunale del partito e i rappresentanti ai vari livelli delle istituzioni, sarà operativo, insieme al Direttivo, per affrontare le problematiche della città e rispondere alle esigenze dei cittadini. Un sano confronto politico – ha concluso la Savo – che consentirà di continuare il percorso intrapreso e portare frutti positivi con energia, esperienza, innovazione e saggezza per centrare gli obiettivi di crescita, sviluppo e tutela di un territorio nevralgico come quello di Sora”.

Nominato anche il nuovo direttivo che, insieme al coordinatore comunale Filippo Mosticone, vede la presenza di Alessandro Di Giulio, Federico Altobelli, Serafino Pontone Gravaldi, Massimiliano Bruni, Dora Lombardi, Giulio Garibaldi, Filippo D’Ambrosio, Fabiano La Posta, Simona Castagna, Antonio Chiaro, Michael Di Pede, Luigi Cipollone, Luigi Saltelli e Gianluca Parente.

A ISOLA DEL LIRI

Luca Fiorletta, nuovo coordinatore del partito a Isola del Liri ha così commentato: “La vittoria nel congresso di Isola del Liri del 15 marzo è solo in ultimo la mia vittoria, perché è innanzitutto la vittoria di un gruppo che, a quasi un anno dalle ultime amministrative, ha deciso di riorganizzarsi e puntare di nuovo a crescere in maniera ordinata. Per troppo tempo, infatti, Isola del Liri, città dove le contrapposizioni politiche sono sempre state forti per la secolare tradizione operaia e la presenza di un forte gruppo di destra, che ha espresso ben due volte rappresentanti nel parlamento nazionale (nel 1861 e negli anni ’90 del secolo scorso), è stata in preda alla confusione nell’ala di pensiero conservatrice, fino ad arrivare agli spiacevoli fatti accaduti a ridosso delle elezioni amministrative. Abbiamo voluto voltare pagina e ricominciare puntando su un progetto nuovo che sappia coniugare elementi giovani sia di età sia di esperienza politica, sia più esperti e già navigati nel mondo dei partiti e dell’amministrazione locale, cercando di interpretare in chiave locale la linea tracciata dal nostro coordinatore provinciale, on. Massimo Ruspandini. Un particolare pensiero va proprio a lui per la fiducia che ha sempre riposto in noi giovani provenienti dal movimento di Gioventù Nazionale, ai quali sta dando la possibilità di fare esperienza ed avviare progetti di sviluppo del, per e sul territorio che viviamo.

La vittoria non deve, tuttavia, come ho espresso anche al termine dello spoglio, creare divisione, piuttosto un nuovo punto di inizio anche con chi ha presentato mozioni diverse dalla mia, perché tutti siamo accomunati dalla stessa idea e, seppur declinandola secondo stili diversi, puntiamo al bene della nostra gente e della nostra città”.