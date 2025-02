“Coltiviamo l’Italia” di FDI ha fatto tappa a Roma | TG24.info

Procede spedita in giro per l’Italia l’iniziativa ‘Coltiviamo l’Italia’, organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera.

Stamane tappa nel Lazio, a Roma, per incontrare agricoltori, pescatori, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria in tutte le regioni italiane.

A partecipare al confronto, il responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI, il professor Roberto Bedini, il coordinatore regionale del partito, il deputato Paolo Trancassini, il, responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, il deputato Aldo Mattia e l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. Partecipato il dibattito, nel corso del quale sono stati affrontati i provvedimenti del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Governo Meloni, a sostegno dell’agricoltura negli ultimi due anni e mezzo. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare un percorso condiviso per affrontare le sfide future, a partire dalla revisione della Pac, dove l’Italia mira a giocare un ruolo di primo piano nei negoziati europei. “E’ necessario puntare con vigore alla riforma della Politica Agricola Comune, la cosiddetta Pac, che ci vedrà protagonisti assoluti a Bruxelles nei prossimi giorni quando ci confronteremo sullo scacchiere europeo- ha spiegato Aldo Mattia- andiamo avanti così mettendo al centro del dibattito politico i temi dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della pesca italiana”. Fondamentale, è stato sottolineato durante l’incontro, la centralità dell’agricoltura nel preservare il legame millenario tra terra, popolazione, allevamento e cibo, così come la necessità di proteggere le eccellenze enogastronomiche italiane, veri patrimoni culturali e fondamentali presidi territoriali. Un legame che l’Italia continua a solidificare, come dimostrato anche da recenti ricerche. I dati Istat certificano un traguardo storico per l’agricoltura italiana: l’Italia si posiziona al vertice dell’UE27 per valore aggiunto agricolo, superando Francia e Germania, con un incremento del +9,0% nel 2024, pari a 42,4 miliardi di euro. “ Per questo- hanno convenuto i partecipanti al dibattito- diventa fondamentale rafforzare il Sistema Italia, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e operatori del settore, come leva strategica per garantire competitività e crescita”. Il percorso di “Coltiviamo l’Italia” proseguirà nelle prossime settimane con altre tappe, per valorizzare il contributo degli agricoltori e dei pescatori, custodi di un patrimonio culturale ed economico essenziale per il futuro della Nazione.