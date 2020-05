Collepardo – Steve Bannon lancia il programma formativo sovranista

A poche ore dalla sentenza del Tar che ha confermato la legittimità della presenza del Dhi a Trisulti, Benjamin Harnwell e lo stratega americano Bannon aprono le iscrizioni all’Accademia per l’Occidente Giudaico Cristiano dal 1° giugno.

Non si è fatta attendere la reazione dei “vincitori” di questo importante primo round della sfida che vede al centro il gioiello cistercense nel comune di Collepardo. <<L’Istituto Dignitatis Humanae– ha dichiarato il direttore Benjamin Harnwell– accoglie con grande umiltà la sentenza odierna del Tribunale Amministrativo del Lazio, annullando in modo decisivo l’annullamento del Ministero dei Beni Culturali della sua concessione di 19 anni per la storica Certosa di Trisulti. Sin dall’inizio di questo processo, la DHI ha sostenuto costantemente che le azioni illegittime e motivate politicamente del Ministero si basavano su una serie di argomenti inventata volta a placare l’onnipotente sinistra politica italiana. Sono molto soddisfatto del risultato. Adesso spero di poter portare avanti serenamente il progetto di valorizzazione della certosa in conformità con il programma presentato in sede di gara. La DHI è dunque lieto annunciare con grande gioia che apriranno le registrazioni per la tanto attesa Accademia per l’Occidente giudaico-cristiano il 1° giugno, che — per adesso — sarà l’insegnamento a distanza online, gestito e svolto direttamente dagli Stati Uniti>>. Lo stesso Harnwell, poi, ha diffuso una dichiarazione di Steve Bannon, il più noto finanziatore del progetto, riferendo la soddisfazione per essere “ …rimasti fedeli al monastero, alla comunità e all’Italia durante questa pandemia, quando sarebbe stato facile andarcene. Ora lanciamo il programma di apprendimento e formazione che renderà il mondo più prospero, più sicuro, più sano per tutti“.

Andrea Tagliaferri