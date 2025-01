Collepardo – Perde il controllo della moto e precipita in un dirupo, 53enne elitrasportato | TG24.info

In sinistro si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 18 lungo la strada provinciale 224 a Collepardo.

Il motociclista, per motivi al vaglio dei Carabinieri intervenuti, ha perso il controllo del mezzo finendo in un dirupo. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo – un 53enne di Alatri – è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma. Gravi le ferite riportate ma l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi del caso da parte dei Carabinieri della Stazione di Vico nel Lazio. Al momento la moto non è stata ancora recuperata a causa della fitta vegetazione.