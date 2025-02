Collepardo – La Sciarpa della Pace ha sfilato nel borgo | TG24.info

Domenica scorsa, presso la sala consiliare di Collepardo, comune capofila per il Lazio di questa iniziativa, si è svolta la cerimonia di presentazione del progetto a cura dell’associazione Noi Amiamo Collepardo con il patrocinio del Comune e di altre città limitrofe.

Dopo la cerimonia alla presenza di autorità civili, religiose della popolazione stessa e di tutte le realtà presenti sul territorio andata in scena presso la sala consiliare nel primo pomeriggio, la parte più suggestiva della giornata è stata il congiungimento delle “pezze” locali con la sciarpa madre preparate dalle laboriose mani delle collepardesi. La sciarpa della pace nasce grazie all’associazione ‘Volare a Santo Stefano’ di Rende (Cosenza), con lo scopo di mantenere viva la memoria di quanti sono stati vittime di guerra e dei campi di sterminio e trae spunto proprio dalle vicende del campo di sterminio di Tarso (Cs). E’ stata ideata e iniziata dalla sig.ra Brunella Stancato che ha messo in atto un progetto che può arrivare nelle mani di tutti e che racchiude profondi valori umani e culturali. Da un semplice filo di lana intrecciato da sapienti mani di nonne e nonni calabresi, è nato questo manufatto ad oggi lungo oltre 400 metri ma in continua crescita che unisce genti e cuori di tutto il territorio nazionale. Ognuno contribuirà a far crescere la sciarpa con la propria pezza e la sciarpa è impegnata, per ora, a fare il giro d’Europa dove ha già toccato il Parlamento europeo e fatto visita al Santo Padre, acquisendo ad ogni incontro più prestigio e conoscenza. L’iniziativa sarà possibile grazie all’associazione ‘Noi amiamo Collepardo OdV’ che, con il presidente Muraglia, ha creduto fortemente nel valore simbolico di questo progetto di pace, soprattutto in questo difficile periodo storico per l’Europa. Confermato il patrocinio del Comune di Collepardo, della città di Alatri, della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio e del Gal Ernici Simbruini che saranno presenti con i loro rappresentanti, visto l’alto valore sociale dell’iniziativa.

Stessa iniziativa, poi, si è ripetuta in forma minore a Collelavena di Alatri, presso il locale centro anziani, dove i rappresentanti della struttura, assieme agli amministratori locali, hanno aggiunto la loro pezza alla sciarpa madre. Appuntamento, infine, a metà luglio ad Alatri visto che l’iniziativa è una sorta di circolo virtuoso che conquista chiunque ne entri a contatto.

Andrea Tagliaferri