Collepardo- Certosa di Trisulti, le dichiarazioni delle Autorità (FOTO) | TG24.info

Tante le autorità presenti all’inaugurazione del nuovo corso della Certosa. Tra gli altri hanno espresso il loro entusiasmo i consiglieri regionali Buschini, Battisti, Bonafoni e Marcelli.

Mauro Buschini (consigliere regionale):

“La Certosa di Trisulti torna ad essere un bene a servizio della collettività, luogo di fede, di crescita e di riferimento della nostra comunità. Oltre la riapertura oggi sono state dette parole importanti sia dal Ministro Franceschini che dal nostro Presidente Zingaretti, riguardo la nuova vita della Certosa, affinché diventi riferimento dei cammini di livello Internazionale.Grazie alla Regione, al Ministero, ma un grazie grande ed affettuoso a chi in questi anni non ha mai smesso di lottare, le associazioni, i cittadini , il comune e tanti tanti altri. Oggi è un grande giorno, non un punto di arrivo, ma di ripartenza”.

Sara Battisti (consigliere regionale)

“Un’emozione indescrivibile poter riaprire al pubblico la Certosa di Trisulti. La fine di una triste pagina, possibile grazie alla mobilitazione di tante e tanti cittadini, associazioni, istituzioni per riaprire uno dei luoghi spirituali e culturali più importanti al mondo. Ora insieme Regione Lazio e MIBACT per programmare il futuro di questo luogo incantevole”.

Marta Bonafoni (consigliere regionale):

“Con la riapertura al pubblico, grazie alla collaborazione tra Ministero della Cultura e Regione Lazio, oggi finalmente la Certosa di Trisulti a Collepardo volta pagina e viene restituita al suo territorio, alla cittadinanza e al mondo intero, col suo carico di storia e cultura che i progetti sovranisti di Steve Bannon avevano tentato di offuscare. Una giornata di festa a cui ho voluto partecipare e che è prima di tutto frutto della vigilanza e della lotta appassionata delle associazioni e delle reti di cittadine e cittadini, che, con la loro costante mobilitazione, si sono opposte al fanatismo nazionalista e che dovranno essere protagoniste di un nuovo percorso di apertura al dialogo e alla promozione del pensiero, la migliore risposta al fondamentalismo di Bannon. Un percorso che andrà costruito a partire dalla costituzione di un tavolo che vedrà anche la partecipazione della rete di associazioni ‘Trisulti bene comune’, per programmare, in sinergia con le istituzioni, azioni di valorizzazione della Certosa in ambito nazionale e internazionale e fare in modo che questa vittoria rappresenti un solido messaggio di speranza per l’Italia che verrà, in cui cultura e territorio rappresentano le basi solide da cui ripartire”.

Loreto Marcelli (consigliere regionale)

“Finalmente la splendida Certosa di Trisulti riapre al pubblico. Da oggi lo storico monastero di Collepardo potrà riaccogliere visitatori e fedeli, grazie ad un accordo stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero dei Beni Culturali. Si apre dunque una nuova stagione per questo complesso monastico che, dopo una lunga battaglia legale con la quale è stato bloccato il progetto di realizzare al suo interno una scuola sovranista, torna sotto il controllo della direzione generale Musei.

E’ stato restituito ai cittadini un tesoro di incredibile suggestione e valore storico, un luogo bellissimo che va protetto, valorizzato e reso fruibile a tutti.

Antonio Pompeo (Presidente Provincia Frosinone)

“Oggi alla Certosa di Trisulti che torna nella disponibilità del territorio, dei cittadini e delle associazioni che hanno avuto un ruolo importante. Un altro risultato conseguito grazie all’attenzione che il ministro Franceschini conferma nei confronti della nostra provincia, dopo il finanziamento per il teatro romano di Ferentino e la risoluzione della vicenda dell’Archivio storico di Frosinone. Il gioco di squadra tra le istituzioni resta l’unica strategia vincente”.

