Colleferro – Il centro di distribuzione Amazon è ufficialmente operativo

Amazon, il grande colosso americano dell’e-commerce apre il suo centro a Colleferro. Si tratta del sesto centro di distribuzione aperto in Italia, l’azienda creerà 500 posti a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. Il sito è una struttura sostenibile, che integra sistemi per il risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale grazie a ridotti livelli di emissioni. Il nuovo centro di distribuzione ha stoccato oggi il suo primo prodotto: una confezione di capsule per caffè.

Da oggi il nuovo centro di distribuzione Amazon di Colleferro è ufficialmente operativo. Il magazzino rappresenta il sesto centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia e si unisce ai siti di Castel San Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Torrazza Piemonte (TO) e Castelguglielmo-San Bellino (RO), quest’ultimo inaugurato lo scorso 21 settembre. Amazon, con il lancio di questo nuovo centro di distribuzione, insieme a quello situato in provincia di Rovigo, ha investito ulteriori 140 milioni di euro in Italia, che si vanno ad aggiungere ai 5.8 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010. Presenti al taglio del nastro Stefano Perego, Vice Presidente Amazon Operations per l’Europa, Francesca Puglisi, Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Daniele Leodori, Vice Presidente della Regione Lazio, Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro ed Eric Veron, General Manager di Vailog.

Con questa nuova apertura, Amazon espande ulteriormente la sua rete logistica per far fronte alla domanda crescente di ordini da parte dei clienti, ampliare l’offerta di prodotti e supportare al meglio le piccole e medie imprese che vendono su Amazon.it e si appoggiano al servizio Logistica di Amazon. Quest’ultimo permette alle aziende che ne usufruiscono di affidare ad Amazon la gestione degli ordini. Il centro di distribuzione è una struttura sostenibile, che integra sistemi per il risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale grazie a ridotti livelli di emissioni. In fase di costruzione sono stati applicati principi di sostenibilità e soluzioni all’avanguardia in questa direzione, come l’installazione di pannelli solari per una potenza totale installata di 2 MW, sistemi per la riduzione dei consumi energetici, luci a LED per l’illuminazione, un impianto per il raffreddamento e il riscaldamento degli ambienti con recupero di energia, fornitura di acqua calda senza l’utilizzo di gas metano, serramenti e materiali per le coperture che favoriscono l’isolamento termico’. L’intero edificio è gestito dal BMS, un sistema che permette una gestione intelligente dell’utilizzo e della manutenzione dell’immobile. L’edificio è stato costruito con l’obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ottenendo la valutazione “Very Good”. Per preservare l’equilibrio e la biodiversità del territorio, saranno realizzate aree verdi e spazi alberati adeguatamente progettati nell’armonia dell’insieme. È inoltre in corso di definizione un progetto all’interno delle aree verdi per l’insediamento di una decina di asini finalizzati a attività di pet therapy rivolte ai dipendenti e a tutta la comunità. Inoltre, sarà creato un frutteto con diverse specie locali. Queste le dichiarazioni degli intervenuti.

Stefano Perego, commenta così l’apertura del centro di Colleferro: “A dieci anni dall’arrivo di Amazon in Italia, siamo felici di iniziare questa avventura nel nuovo centro di distribuzione di Colleferro che si accinge ad entrare a far parte della nostra rete logistica nel Paese. A partire da oggi potremo contare su un nuovo magazzino all’avanguardia che ci aiuterà a continuare a fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità locali, assicurandoci di servire al meglio i clienti e, al tempo stesso, di tutelare la salute dei nostri dipendenti come fatto sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e che non si è ancora conclusa. Abbiamo inoltre implementato proattivamente numerose misure e modificato oltre 150 processi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti”.

Francesca Puglisi: “Accogliamo positivamente la scelta di Amazon di continuare a investire in Italia. Questa nuova ulteriore apertura conferma la capacità del nostro Paese, e in questo caso del Lazio, di attrarre importanti investimenti per creare condizioni positive per lo sviluppo e la crescita del territorio. Oltre al positivo impatto economico, siamo consapevoli che Amazon è un partner strategico non solo per gli importanti risvolti occupazionali sul territorio e per il contributo che darà al sistema delle pmi locali, ma anche perché ci consente di cogliere le opportunità di un settore oggi fondamentale come quello dell’e-commerce”.

Daniele Leodori: “L’apertura di questo nuovo centro logistico di Amazon conferma il Lazio come polo competitivo per le aziende e per lo sviluppo. La Regione è impegnata con programmi specifici per riaccendere i motori del sistema economico e per attrarre nuove imprese che portano lavoro e nuove opportunità di crescita nei nostri territori”.

Pierluigi Sanna: “Gli investimenti di miliardi che sono in campo hanno come priorità migliorare le reti sia digitali che di collegamenti, ma anche la lotta alla burocrazia per chi fa impresa. Benvenuto, dunque, ad Amazon, con l’auspicio che l’insediamento di Colleferro sarà un altro hub di rilancio per nuova occupazione e per un indotto che farà crescere l’area della Capitale e il Lazio. Sono lieto di poter dare ufficialmente il benvenuto ad Amazon nella nostra Colleferro e sono felice che un’azienda di questo calibro abbia scelto il nostro territorio per insediare un nuovo, importante e innovativo hub logistico. Un investimento quello di Amazon che si è concretizzato rapidamente dopo la scelta di chiudere la discarica e che, sono certo, altrettanto rapidamente potrà garantire un nuovo slancio in termini occupazionali e di indotto alla nostra comunità e alle aree circostanti, colpite da tempo da una profonda crisi economica, ambientale e sociale. Vorrei anche sottolineare che questo progetto rientra pienamente nel nostro impegno di incoraggiare stabilimenti produttivi che oltre a portare benessere economico e sociale, rispettano l’ambiente, sono compatibili con il nostro territorio e ci consentono di mantenere nel tempo la nostra identità di comunità operaia e operosa.“

Eric Veroni: “La collaborazione tra territorio, amministrazioni, investitore e operatore ha funzionato pienamente: grazie alla fiducia tra gli attori, il rispetto delle regole sanitaria, la determinazione di tutti, siamo riusciti a portare a termine una delle operazioni industriali più ambiziose degli ultimi anni in Italia.”

Amazon è da sempre molto attenta alle comunità in cui opera. Attraverso i suoi programmi a sostegno della comunità, vengono supportate le scuole, gli ospedali e le associazioni no profit locali sulla base delle segnalazioni ricevute dalla comunità stessa e dai propri dipendenti. In occasione dell’apertura di questo centro di distribuzione, è stato avviato un nuovo progetto rivolto alle Scuole Media L. Da Vinci e G. Mazzini di Colleferro per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali di insegnanti e studenti, sempre più importanti nel mondo del lavoro di oggi. Il progetto prevede la possibilità per alcuni docenti di partecipare a un corso di formazione online di quattro ore dedicato al Creative Coding Toolkit di Amazon, una piattaforma pensata per insegnare ai più giovani, in modo facile e intuitivo, gli elementi essenziali del linguaggio di programmazione informatica. Ragazzi e insegnanti potranno così lavorare insieme, in classe o a distanza, allo sviluppo e alla creazione di progetti digitali in diverse discipline, dalla matematica all’arte, dalla scienza alla storia. Nel Lazio, lo stabilimento si aggiunge ai centri logistici Amazon già presenti, in cui l’azienda ha creato oltre 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato: un centro di distribuzione a Passo Corese (RI), tre depositi di smistamento a Roma Magliana, Roma Settecamini e Pomezia (RM), e un centro di distribuzione urbano Prime Now a Roma.

Anna Ammanniti