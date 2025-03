Ciociaria – Atti aziendali ‘difformi’: Rocca non risponde e Campoli mobilità i Sindaci | TG24.info

Una diatriba che non appare volgere al fine. È quella relativa all’approvazione dell’atto aziendale della Asl di Frosinone.

Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, già un mese fa, il 15 luglio (leggi qui), si era rivolto al Governatore del Lazio, Francesco Rocca, denunciando come il testo finale dell’atto aziendale pubblicato fosse diverso dalla copia consegnata ai sindaci. In quell’occasione scrisse a Rocca chiedendo spiegazioni. La richiesta, però, non deve aver ricevuto riscontro se, a 30 giorni di distanza, lo stesso primo cittadino è ad annunciare la mobilitazione sul punto di molti latri sindaci della Ciociaria.

Scrive, infatti, Campoli in una nota stampa: “Con gli altri Sindaci chiederemo spiegazioni a Rocca” aggiungendo che sta “contattando in questi giorni tutti i sindaci del territorio per convocare un’assemblea e richiedere spiegazioni ufficiali alla Regione Lazio in relazione alla recente approvazione dell’atto aziendale della ASL di Frosinone”.

Lo stesso primo cittadino spiega: “L’atto approvato è diverso rispetto a quello inviato ai primi cittadini della nostra provincia. Un errore grave, sul quale è necessario approfondire. Una richiesta che abbiamo già inoltrato e non posso non sottolineare una mancanza di rispetto istituzionale da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che peraltro detiene le deleghe alla Sanità, che non ha fornito alcuna delucidazione inerente i due atti difformi che in via ufficiale sono stati fatti circolare. Chiaramente, non ci arrendiamo e attendiamo risposte puntuali in merito. La salute dei nostri concittadini non può essere trattata con questa superficialità, continueremo a far sentire la nostra voce. Ringrazio – conclude – il comitato San Benedetto di Alatri per lo straordinario supporto”.