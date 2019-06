Sora – Si festeggiano i 101 anni dell’ex carabinieri Angelo Reale Grossi Nella giornata odierna si festeggiano i 101 anni dell’ex Carabiniere Reale Angelo Grossi, sorano e membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, amico dell’indimenticato collega Alberto La Rocca trucidato dai nazisti a Fiesole...

Ferentino – Ladri di auto alla stazione ferroviaria, cittadini e pendolari indignati Un’altra autovettura è sparita nei parcheggi della stazione ferroviaria di Ferentino. Chiaramente quanto accaduto in questi giorni genera indignazione tra i cittadini, specialmente tra i frequentatori quotidiani dello scalo...

Anagni – Scavo non segnalato, insidia mortale in Via San Magno In Via San Magno, all’altezza dell’ex hotel Santoro ed ex struttura di accoglienza per richiedenti asilo, è stata effettuata una larga traccia per futuri interventi di qualche genere. Il solco...

Anagni – Pecora e pantegana a spasso per il centro (foto) C’era una volta una pecora e un topo, un’amicizia nata tra una scorribanda e l’altra nei vicoli del centro storico; sembra l’inizio di una fiaba per bambini, un rapporto immaginario...

Editoriale – Sora continua a soffrire, il governo De Donatis azzera la città!!! (di Alessandro Andrelli) La fontana che, sporca e non funzionante (vedi foto in basso a sinistra), giace abbandonata in piazza Garibaldi, è l’emblema del governo De Donatis fatto solo di...

Arce – Fino al 23 luglio serate tutte dedicate allo sport Sarà un’Estate dello Sport quella di Arce. Dall’1 al 23 luglio, infatti, presso l’area di Piazza Umberto I sono in programma una serie di bellissime iniziative. Molto originale, da domani...

Ceprano – Venerdì sera l’ “Opera sotto le stelle” in piazza Negli anni scorsi gli spettacoli teatrali e musicali hanno visto come location l’anfiteatro sotto la Torre medievale. Per venerdì prossimo, invece, è in programma un attesissimo spettacolo in Piazza Martiri...

Anagni – Parco Piscina, visita guidata con l’archeologo Viti Le associazioni culturali Acta est Fabula, Agorà, Anagni cambia Anagni, Anagni Viva, Legambiente Circolo di Anagni, Quartiere Cerere, Via degli Orti, altri, comunicano che domenica 30 giugno alle ore 18 (con...

Roma – Sequestrati 19 chili di cocaina, quattro persone arrestate Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito mirati controlli nel quartiere Tor Bella Monaca. In manette sono finite 4 persone, sono stati sequestrati oltre 19...