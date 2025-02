Ceprano – Torna operativa la sede distaccata dei Vigili del Fuoco | TG24.info

Da venerdì scorso è tornata operativa la sede distaccata dei Vigili del Fuoco. La sede attrezzata per far fronte alla campagna AIB (anti incendio boschivo) 2022. Un punto di riferimento per l’intera zona di Ceprano e per i tanti territori boschivi confinanti, riferimento fondamentale per accorciare i tempi di di intervento in caso di incendi.

Spiegano dal Comune: <Nelle settimane precedenti abbiamo lavorato in sinergia con il Comando provinciale al fine di riportare questo prestigioso e importante servizio di soccorso presso la sede della Protezione Civile. È per noi e per tutta la città motivo di orgoglio ospitare i Pompieri. La nostra Protezione Civile collaborerà con loro, mettendo a disposizione la professionalità maturata in questi lunghi anni di associazionismo. Ceprano è centrale tra i paesi del comprensorio e questa posizione strategica consente di coprire in pochi minuti un ampio raggio di territorio. Ringraziamo la Comandante Tarquinia Mastroianni e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto finora e per quello che ci attende>. La speranza è che questo “ritorno” sia solo l’inizio del potenziamento del servizio: <E’ nostra intenzione progettare un intervento strutturale, per un presidio permanente, insieme alla Regione Lazio e al Ministero dell’Interno>.

C. CAP