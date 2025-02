Ceprano – Martedì la presentazione del libro di Aldo Cagnacci e Mauro Martini | TG24.info

Martedì prossimo 28 marzo, alle ore 10, presso l’Aula Magna “Federico Rossi” dell’Università di Cassino, si terrà la presentazione del libro di Aldo Cagnacci e Mauro Martini “Un cesto di faticosa maternità – Quando le donne ciociare trasportavano i figli sulla testa (Il Passo di Ceprano Edizioni, 2021). Ad intervenire oltre agli autori saranno la Prorettrice di Unicas prof.ssa Giulia Orofino e la prof.ssa Fiorenza Taricone.

Ricordiamo che l’evento di martedì prossimo sarà a conclusione del ciclo di celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, un evento patrocinato dalla Delega per la Diffusione della Conoscenza – SCIRE (Società e Cultura in Relazione) e che vedrà coinvolta l’Associazione CFPIX con il suo marchio editoriale “Il Passo di Ceprano Edizioni”. L’ennesimo riconoscimento per Aldo Cagnacci e il suo marchio.

Queste alcune righe sull’opera: <Un racconto che contribuisce a colmare un vuoto di conoscenza sull’usanza antica e molto originale delle donne ciociare di trasportare in un cesto sulla testa i piccoli figli nei loro spostamenti più o meno brevi, sicuramente faticosi, verso i luoghi di lavoro o nei pellegrinaggi. Una ricerca che ha puntato l’attenzione su testimonianze scritte, su dipinti, incisioni, acquerelli e fotografie lasciati a noi in eredità, prevalentemente nel corso dell’Ottocento, da diversi scrittori e numerosi artisti italiani e stranieri, intenti a visitare la Ciociaria per cogliere aspetti umani e paesaggistici utili alle loro rappresentazioni. Per alcuni la Ciociaria era una tappa irrinunciabile del classico “Grand Tour”. Questa vasta e bella terra, che si estende dalla provincia romana fino ai confini del Lazio meridionale e oltre, non deluse le loro aspettative artistiche, come si può ben vedere in queste pagine>.

C. CAP