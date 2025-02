Ceprano – LGBTQ+, ecco lo sportello di ascolto: soddisfazione del consigliere Mazzettino | TG24.info

Nella mattinata di domani è previsto un appuntamento molto importante per le famiglie e i ragazzi della comunità LGBTQ+. Alle ore 11, infatti, è prevista l’inaugurazione dello sportello di ascolto presso l’atrio della Biblioteca Comunale di Ceprano.

Un obiettivo dell’Amministrazione, fortemente voluto dal consigliere Greta Mazzettino: <Sono molto contenta dell’inizio di questo servizio che in sordina è stato atteso da molti cittadini della nostra Ceprano così come dei comuni limitrofi ed è la giusta risposta alle esigenze di una comunità da sempre presente nella nostra società. La nostra è un’ Amministrazione che prova a rispondere ai bisogni e alle esigenze sociali di tutti i cittadini senza lasciare indietro nessuno. Ringrazio tantissimo l’Associazione Agedo Basso Lazio e in particolare Roberta Mesiti, per la proposta presentata all’Amministrazione che dà il via ad un servizio importante e di cui si aveva grande necessità. L’apertura di questo sportello di ascolto è un tassellino in più verso la costruzione amministrativa e sociale di una città di tutti e per tutti. Un obbiettivo che perseguiamo quotidianamente con tenacia>. Non si è fatto attendere anche il commento del Sindaco Marco Galli: <Una comunità si qualifica sulla base dei servizi che garantisce, sulla capacità di essere inclusiva, sulla determinazione con cui rifiuta ogni forma di discriminazione. Ceprano in questi anni è cresciuta ed è diventata una città dove tutte le persone per bene possono sentirsi a casa propria. Sono fiero di questo risultato bellissimo, ottenuto grazie alla volontà della nostra comunità di aprirsi al mondo senza paure e senza pregiudizi. Si, Ceprano cambia ed è sempre più bella>.

C. CAP