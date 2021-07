Ceprano – Ecco cinque nuovi positivi, per lo più giovani: Galli invita a vaccinarsi | TG24.info

Il bollettino ufficiale delle ultime 24 ore parla di un nuovo caso per il Comune di Ceprano. Un post sui social del sindaco Marco Galli, però, ha corretto questo dato. Il primo cittadino, infatti, parla di cinque nuovi positivi a Ceprano. Non una novità visto che anche in passato, molto spesso, i sindaci hanno raccolto notizie direttamente dalle famiglie, ben prima che i canali ufficiali registrassero i nuovi casi. Si tratta per lo più di ragazzi. Da Galli arriva la consueta raccomandazione.

Ha spiegato Galli: <Abbiamo cinque nuovi positivi a Ceprano. Si tratta per lo più di ragazzi e questo la dice lunga sulla pericolosità di un virus che continua a circolare maggiormente dove non trova la resistenza del vaccino. Spero che questo dato imbocchi rapidamente la strada verso una rapida discesa, perché la comunità non può permettersi più di quanto abbia già dato. Il mio appello, pertanto, è quello di adottare sempre dei comportamenti responsabili, mantenendo la distanza interpersonale, usando la mascherina come previsto e igienizzando le mani>. Infine un appello a vaccinarsi: <Voglio rivolgere ancora una volta un appello a chi non si è vaccinato a farlo al più presto. Fare il vaccino significa riconquistare una consistente fetta della libertà sottrattaci da questo maledetto virus, che, insieme a tutte le misure previste per evitare i contagi, ci consentono di poter nuovamente vivere, nell’attesa che la scienza ci liberi definitivamente da questo mostro. Vaccinandoci possiamo far terminare questo incubo. Perciò, rispettiamo le prescrizioni e, se non lo avete ancora fatto, prenotate al più presto il vaccino>. CAP