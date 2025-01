Ceprano – “Caro bollette”, il Comune e l’Anci per sensibilizzare il Governo | TG24.info

In queste settimane a tenere banco a livello nazionale sono state le proteste per il “caro bollette”. Proteste arrivate da più fronti, con i comuni che spesso hanno dovuto “incassare” le rimostranze di tanti cittadini ormai allo stremo dopo un periodo complicatissimo. Ceprano è tra i comuni che hanno aderito alla iniziativa organizzata dall’Anci Lazio, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, prevista per la giornata di domani. I comuni che hanno aderito, dalle ore 20, spegneranno la luce di un monumento simbolo per 30 minuti per dire “no” all’aumento incredibile di tutte le bollette.

Spiegano i responsabili di Anci Lazio: <Una protesta simbolica contro il caro bollette, un modo per dire che il Governo deve fare di più per i cittadini, le imprese e gli enti locali. Insieme siamo più forti!>. Per il comune di Ceprano a parlare è stato il vicesindaco Vincenzo Cacciarella:< L’Amministrazione comunale sostiene e partecipa alla protesta simbolica dell’Anci. Il carobollette è insostenibile per il bilancio comunale, per il bilancio delle famiglie, per il bilancio delle aziende. Chiediamo al Governo un intervento ulteriore per alleviare un peso che rischia di far saltare il sistema>. Nella foto di copertina la locandina dell’iniziativa in programma domani, giovedì alle ore 20 e intitolata “I Comuni spengono la luce”.

CAP