Ceprano – Cappella Ferroviaria, via alle operazioni di rilievo in vista del restauro | TG24.info

Sono iniziate nei giorni scorsi le operazioni di rilievo della Cappella Ferroviaria Pio IX, presso la stazione di Ceprano-Falvaterra. Il progetto di restauro dell’antico edificio, infatti, deve essere inviato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Frosinone e Latina.

Spiegano i responsabili della struttura: <Per questa nuova fase, in accordo con Rete Ferroviaria Italiana SpA che negli ultimi mesi, su sollecitazione nostra e dell’Amministrazione Comunale, ha manifestato la volontà di eseguire alcuni lavori di messa in sicurezza della Cappella, abbiamo la gradita collaborazione di alcuni studenti del 5° anno della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, in procinto di affrontare il corso di restauro e l’esame finale. I lavori di rilievo, che proseguiranno nelle prossime settimane, permetteranno ai giovani studenti di fare esperienza sul campo, e ai nostri soci tecnici di predisporre le tavole grafiche del progetto di restauro, necessario per l’ottenimento del parere positivo della Soprintendenza>. Sono arrivate anche le parole di soddisfazione da parte dell’Amministrazione con il vicesindaco Cacciarella: <Sono particolarmente felice dell’avvio della fase tecnica. Dopo il recupero della stazione ferroviaria, con la Regione Lazio e RFI siamo riusciti ad ottenere anche lo straordinario risultato di recuperare la Cappella Pio IX. Se solo ricordo le condizioni nelle quali abbiamo ereditato lo Scalo e guardo ad oggi, a ciò che abbiamo fatto e a ciò che è in corso di realizzazione, sono veramente orgoglioso del lavoro svolto>.

C. CAP