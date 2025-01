Ceccano, Cassino e Frosinone le città più inquinate della provincia ciociara | TG24.info

Frosinone, Cassino e Ceccano si aggiudicano la maglia nera per quanto riguarda le città maggiormente inquinate. A dichiararlo l’associazione Fare Verde Provincia di Frosinone.

Le tre cittadine ciociare si sono distinte per la pessima qualità dell’aria. Non a caso proprio in queste città si è superata la soglia limite di 50 μg/metro cubo per il PM 10, registrati dalle centraline dell’Arpa Lazio rispetto al 2022. Il Comune di Ceccano conferma anche per il 2023 il suo primato di Comune più inquinato della Provincia di Frosinone con ben 78 superamenti per il PM10 registrati fino al giorno 25.12.2023. Questo quanto riportato in una nota di Fare Verde Provincia di Frosinone.