A Castrocielo la Convention “Più di un incontro”, Ciacciarelli: “Numerosa partecipazione che dimostra saldo legame con il territorio” (VIDEO) | TG24.info

Martedì 15 luglio si è tenuta presso la tenuta “Corte Guadicciolo” nel territorio comunale di Castrocielo la VIII^ edizione della ormai tradizionale Convention di metà estate organizzata dall’Assessore Regionale Ciacciarelli insieme al Coordinamento provinciale della Lega di Frosinone “Più di un incontro “.

“La partecipazione di tantissimi sindaci ed amministratori locali provenienti da tutte le province del Lazio in occasione della nostra tradizionale Convention ‘Più di un incontro’ costituisce la chiara espressione di un solido legame con il territorio del Lazio, creato giornalmente grazie ad un costante lavoro condotto in diretta collaborazione con i rappresentanti locali – ha detto Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio –

In particolare la Convention ha costituito una valida occasione per fare il punto sulla attività svolta al governo regionale del Lazio, prestando una speciale attenzione alle varie iniziative avviate in materia di Protezione Civile, Politiche Abitative, Case Popolari e Politiche del Mare.

Ritengo fondamentale per chi svolge attività politica avviare tutte le iniziative idonee per fare rete e per sviluppare un perpetuo dialogo con la propria base territoriale, condizione indispensabile per maturare e mantenere sempre la giusta cognizione delle principali problematiche del territorio del Lazio e la Convention “Più di un incontro” nasce con tale finalità.

La Convention ha visto infatti la partecipazione del Vice Premier e Leader della Lega Matteo Salvini, Collegato da remoto, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del Sottosegretario e Vice Segretario Nazionale della Lega Sen. Claudio Durigon, del Senatore Andrea Paganella, dei Deputati Giovanna Miele, Nicola Ottaviani e Simonetta Matone, dell’Assessore Regionale Renata Baldassarre, del Capogruppo Lega in Consiglio Regionale On. Cartaginese, del Coordinatore Regionale Lega Davide Bordoni e del Responsabile Organizzativo Regionale Lega Mario Abbruzzese, oltre ai tantissimi sindaci ed amministratori locali presenti.

A tutti loro va il mio ringraziamento per aver consentito, grazie al loro contributo, l’ottima riuscita di questa VIII edizione”.