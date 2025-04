Castrocielo – Presto i lavori per la riapertura della strada provinciale che collega la città a Roccasecca | TG24.info

Il sindaco di Castrocielo, Giovanni Fantaccione, annuncia con soddisfazione un traguardo fondamentale per la comunità.

Il primo cittadino ha infatti firmato “l’atto di impegno per il finanziamento di 670.000,00 Euro per la messa in sicurezza e il ripristino della Strada Provinciale n. 137 Castrocielo-Roccasecca. Dopo 16 mesi di intenso lavoro e collaborazione con la Provincia, la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente, l’iter si avvia alla fase operativa: a breve sarà avviata la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, che consentiranno non solo di riaprire la strada, ma anche di mettere in sicurezza il percorso mariano che conduce alla sommità del Monte Asprano. Un risultato importante, frutto di grande impegno e sinergia tra enti per garantire viabilità e sicurezza ai cittadini di Castrocielo, Roccasecca, Colle San Magno e di tutti i paesi limitrofi”.