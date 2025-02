Castro dei Volsci – Lavori del Consorzio di Bonifica, sopralluogo di Maura | TG24.info

“Prevenzione e manutenzione”, queste le parole d’ordine che dobbiamo dedicare alle attività dei Consorzi di Bonifica del Lazio. Così il Consigliere Regionale Daniele Maura, che, questa mattina, è stato a Castro dei Volsci a seguire i lavori di manutenzione avviati ieri, grazie alla sinergia e alla collaborazione con i Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone.

Dopo Amaseno anche a Castro dei Volsci la collaborazione con Anbi Lazio della Presidente Sonia Ricci porta a dare risposte concrete alle criticità dei territori. “Dobbiamo analizzare criticità, programmare per prevenire il più possibile ogni attività. In questi ambiti la Regione, tramite le indicazioni dell’Assessore Regionale Giancarlo Righini, che ringrazio – ha detto Maura – per l’attenzione che pone anche a queste tematiche, ha aperto un nuovo modo di lavorare che sta dando buone risposte alle comunità. Le parole chiave restano proprio quelle della prevenzione e della manutenzione in un territorio bellissimo ma anche delicato come quello della Ciociaria. Dobbiamo far comprendere, ancora meglio, l’importanza degli interventi nel quadro globale di azione che, grazie ai Consorzi di Bonifica possiamo garantire in sinergia con la Regione Lazio. Abbiamo da contrastare, purtroppo, l’assenza di pioggia e temperature costantemente primaverili che pregiudicano l’ecosistema dei nostri territori. Ecco , quindi poiché è importante fare azioni come quelle che si sono programmate in questi giorni che si sommano alle abituali programmazioni a tutela della salvaguardia del territorio che i Consorzi svolgono nella provincia di Frosinone e nel Lazio”.