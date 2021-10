Castelliri – Un gesto d’amore e di grande responsabilità che viene prima dell’obbligo | TG24.info

Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, dalle ore 14:00 alle 18:00, presso il parco comunale di Castelliri intitolato ad Enrico Macci, saranno presenti le guardie zoofile della sezione provinciale dell’Accademia “Kronos” di Frosinone che si occuperanno della microchippatura gratuita canina.

Un’iniziativa della Regione Lazio raccolta dal Comune di Castelliri, in collaborazione con la ASL di Frosinone ed il Circolo Ambientale Guardie Zoofile, che intende prevenire il fenomeno del randagismo attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza sull’identificazione degli animali di affezione, per una più corretta cura e detenzione degli amici a quattro zampe. Si ricorda che applicare il microchip ai cani di proprietà e la relativa iscrizione all’anagrafe canina è una prassi contemplata dalla legge nazionale per cui obbligatoria; a seconda del tipo di violazione, sono previste le seguenti sanzioni: mancata iscrizione all’anagrafe canina regionale da € 78,00 ad € 233,00; mancata applicazione del microchip entro il terzo mese di vita del cane da € 104,00 ad € 259,00; omessa denuncia di scomparsa, morte e trasferimento di proprietà da € 78,00 ad € 233,00; mancata iscrizione di cani provenienti da altre regioni o dall’estero da € 78,00 ad € 233,00.

Per aderire è necessario essere residenti nella provincia di Frosinone, presentarsi muniti del documento di identità e del codice fiscale della persona che fa richiesta di iscrizione. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle guardie zoofile: Bruni Armando 327 2472533 e Buonanotte Silvia 338 4095093.

Microchippare un animale non è solamente un gesto d’amore verso i propri amici pelosetti ma anche un segno di rispetto nei confronti della comunità stessa: un cane senza microchip è destinato ad essere condotto in un canile; il costo del suo mantenimento nella struttura è a carico degli utenti. In caso di smarrimento, il chip facilita, inoltre, le operazioni di ricollocamento dell’animale presso la famiglia.

Sara Pacitto