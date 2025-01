Castelliri – Città doppiamente cardioprotetta, installato un secondo dispositivo | TG24.info

Nella giornata di ieri, in località Spica di Castelliri, è stato installato il secondo defibrillatore. Il defibrillatore è un dispositivo utilizzato per ripristinare il normale battito cardiaco in una persona in condizione di arresto cardiaco.

L’installazione del salvavita è stata resa possibile grazie a tutti quei cittadini che hanno comprato il “Calendario Commemorativo Capodanno 2022”, i cui proventi sono per l’appunto stati destinati all’acquisto dell’impianto.

La comunità castellucciana rivolge un sentito ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione “castelliri_fanpage”, sempre in prima linea per il sociale. Il gruppo aggiunge: «Un particolare ringraziamento ai ragazzi di “castelliri_fanpage”, che si sono fattivamente impegnati per realizzare il calendario per fini benefici. Grazie ai commercianti ed a quanti hanno economicamente contribuito in maniera anonima. Grazie alle associazioni “Ciociaria For”, “Supernova Eventi” e “Booking Associazione Devid Caruso”, alla Pro Loco di Castelliri ed all’Amministrazione Comunale, che ci hanno sempre supportato in tutto e per tutto. Il progetto Città Cardioprotetta va avanti in tanti Comuni ormai, ma in nessuno viene fatto con il cuore ed il contributo di così tanti concittadini. GRAZIE A TUTTI! ».

Ricordiamo che il primo impianto automatico di defibrillazione a Castelliri era stato posizionato a maggio 2021 presso piazza Principe di Piemonte.

Sara Pacitto