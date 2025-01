Cassino – Università, Donatella Marsiglia nominata Direttrice Generale per il prossimo sessennio | TG24.info

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, mercoledì 11 maggio 2022, ha deliberato in merito alla nomina del Direttore Generale proposta dal Magnifico Rettore tra una rosa di tre candidati, individuati dal Collegio dei Direttori di Dipartimento. La Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il prossimo triennio è la dottoressa Donatella Marsiglia, attualmente dirigente presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito della selezione”, ha dichiarato il Rettore Marco Dell’Isola, “le competenze della dottoressa Marsiglia e la sua capacità di lavorare in squadra le consentiranno di integrarsi velocemente nella nostra comunità accademica. Siamo certi che grazie alla sua pluriennale esperienza saprà trasmettere a tutti noi rinnovate energie. Buon lavoro, Direttrice! Desidero altresì esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al Direttore Generale uscente, Avv. Antonio Capparelli, per il prezioso contributo reso in questi sei anni trascorsi nel nostro Ateneo”

La dottoressa Marsiglia, laureata in Economia e Economia, è attualmente Dirigente dell’Area Servizi Accademici presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma. Profilo tecnico della Direzione Universitaria con specifiche competenze in procedure di selezione, accreditamento, valutazione e modelli di riparto delle risorse economiche. Referente per il supporto alle decisioni attraverso il controllo preventivo degli atti amministrativi e il coordinamento degli Uffici nella successiva fase attuativa delle delibere degli organi accademici; coordinamento e gestione di 18 unità operative preposte all’erogazione dei servizi accademici: orientamento, procedure di ammissione, tutorato, diritto allo studio, offerta formativa, organizzazione della didattica, gestione delle carriere studenti, career service, internazionalizzazione, organizzazione delle scuole di specializzazione, statistiche e assicurazione della qualità. All’Area Servizi Accademici afferiscono 47 persone.