Cassino – Unicas partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori

Il Covid-19 non ha fermato la Notte Europea dei Ricercatori, 27 e 28 novembre 2020. Unicas partecipa al progetto MEETmeTONIGHT, l’evento che coinvolge diverse città di Lombardia, Campania, Veneto e Lazio.

Giunto alla sua nona edizione, a causa delle recenti restrizioni introdotte al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, quest’anno l’evento sarà articolato in una serie di iniziative interamente online. Nonostante lo svolgimento da remoto, non mancheranno per i partecipanti le numerose opportunità di interazione in tempo reale, elemento che ha sempre contraddistinto questo evento, divenuto nel corso degli anni uno degli appuntamenti più importanti per la diffusione della cultura scientifica ai cittadini di tutte le età su scala nazionale.

Il Comitato Organizzatore di MEETmeTONIGHT è costituito da cinque università (Università Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Milano, Università di Napoli Federico II, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), dal Comune di Milano e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Questa edizione prevede inoltre il coinvolgimento di un gruppo di Università satellite, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è tra queste.

L’edizione 2020 di MEETmeTONIGHT ruoterà attorno a un unico macro-tema: il concetto di “Futuro”. Per meglio delineare e realizzare questo macro-tema, e riflettere la vocazione dei partner coinvolti, che abbracciano una grande ricchezza di temi di ricerca, tutte le iniziative proposte sono raggruppate in cinque grandi pilastri tematici: Salute, Humanities, Smart Cities, Sostenibilità e Tecnologia.

Venerdì 20 novembre alle ore 12.00 su Google Meet – link: meet.google.com/kcd-havg-ezc

presenteremo alla stampa, e ai numerosi e autorevoli partner, il portale web realizzato. Davvero tanti gli eventi organizzati in collegamento con le scuole del nostro territorio e altri che manderemo in diretta streaming sui canali social UNICAS e dei partner. Il portale contiene una grande quantità di ‘pillole di scienza’, brevi video divulgativi trasversali a molte discipline e calibrati per diversi livelli di scolarizzazione.

Inutile dire che in un momento così difficile il supporto dell’Università alle scuole del territorio diviene fondamentale, i prof universitari entrano nelle scuole a sostegno della didattica curriculare.

Le pillole di scienza realizzate saranno fruibili per l’intero anno scolastico dagli studenti di tutte le età, dalle loro famiglie e da tutti i citizens. Un aiuto concreto alla scuola.

Un grazie particolare a tutti i nostri partner che con entusiasmo hanno collaborato a questa mega edizione della Notte.

Non sveliamo altro. Vi aspettiamo !!!