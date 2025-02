Cassino – Tutto pronto per la XV edizione di Unicas Orienta e Unicas Career Day | TG24.info

Lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 18.30, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale vi aspetta nel foyer del Teatro Manzoni di Cassino per presentare la XV edizione di Unicas Orienta e Unicas Career Day, che si terrà giovedì 27 febbraio a Cassino. Un unico evento, due grandi opportunità!

#UNICASORIENTA [1] 2025: L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale apre le porte ai futuri studenti con l’evento annuale di orientamento universitario rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutti coloro interessati ad intraprendere o proseguire il proprio percorso accademico presso il nostro ateneo. L’evento, che si terrà il 27 febbraio 2025 presso il Campus Folcara, è organizzato dal _Centro Universitario per l’Orientamento_ in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione, il Centro di Ateneo per i Servizi Informatici e le associazioni studentesche. Gli studenti partecipanti riceveranno informazioni dettagliate sull’offerta didattica, i servizi e le opportunità Unicas. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, scoprire le sue eccellenze e scegliere il percorso di studi più adatto alle proprie aspirazioni. L’evento è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori, ai diplomati, agli studenti universitari e a chiunque sia interessato a conoscere l’offerta didattica che sarà presentata nelle nuove aule EUT+, recentemente rinnovate in linea con gli standard dell’Alleanza European University of Technology, cui Unicas aderisce insieme ad altri 8 prestigiosi atenei europei. Quest’anno sarà dedicata particolare attenzione ai Corsi di Laurea Magistrale, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a numerose attività interattive pensate per introdurli alla vita accademica. Tra queste segnaliamo _IoNonCadoNellaRete_, un progetto sulla conoscenza di Internet e sui pericoli nascosti dei social network. Gli studenti di Ingegneria del team _Scuderia Unicas_ presenteranno un prototipo di auto da loro realizzato e partecipante al contest nazionale Formula Student.

Non mancheranno esibizioni teatrali e sportive.

#UNICASCAREERDAY. L’evento, che si terrà il 27 febbraio 2025, è organizzato dall’Ufficio Career Service e Job Placement, in

collaborazione con l’Associazione dei Laureati dell’Ateneo di Cassino Alumni-ALACLAM, l’Ufficio Comunicazione e il Centro di Ateneo per i Servizi Informatici, ed offre a studenti, laureandi e laureati l’opportunità di entrare in contatto diretto con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende ed enti che operano nel nostro Paese e, più in generale, col mondo del lavoro nelle sue diverse declinazioni. Sono circa 80 le aziende e gli enti che parteciperanno in presenza alla XV edizione di Unicas Career Day presso gli stand che saranno allestiti nel Campus Folcara. Nella stessa giornata, alcune aziende presenteranno nelle _virtual rooms _le loro attività e le

figure professionali più ricercate, i percorsi di reclutamento e di carriera. Dalla pagina web di ateneo https://www.unicas.it/info-laureati-job-placement/career-service-e-job-placement/career-day-job-day/ [3], in costante aggiornamento, laureati/laureandi possono accedere all’_Area Riservata_, caricare il proprio curriculum vitae e fissare un appuntamento con i recruiters di aziende ed enti presenti al Career Day.

Saranno presenti

Il Rettore, Marco Dell’Isola

Il Delegato del Rettore al Job placement, Andrea Moretta Tartaglione

Il Presidente del Centro Universitario per l’Orientamento, Marco Badagliacca

Il Presidente dell’Associazione Alumni-ALACLAM, _Alessandro Silvestri_