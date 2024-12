Non rispondeva al telefono e per questo il padre è tornato a casa. Lo ha trovato senza vita ed inutile è stato ogni soccorso.

La tragedia questo pomeriggio in via Lombardia a Cassino dove un 40enne è deceduto per una probabile asfissia meccanica. I carabinieri stanno ora ricostruendo i fatti. Il giovane era molto noto in città mentre il padre è uno stimato dipendente della filiale Inps di via Polledrera.

