Cassino – Successo per il torneo di Padel organizzato dal CUS | TG24.info

Si è concluso venerdì 14 giugno, con una frizzante cerimonia di premiazione, il torneo di padel organizzato dal CUS Cassino, nell’ambito del progetto “Play District”, promosso da “Sport e Salute” per incentivare la pratica sportiva tra i giovani dai 14 ai 34 anni.

Trentadue squadre composte da quarantasei studenti dei principali Istituti superiori di Cassino, si sono scontrate per conquistare l’ambito trofeo che è stato consegnato, nel corso di un’allegra cerimonia, dal rettore dell’Università degli studi di Cassini e del Lazio Meridionale Marco Dell’Isola e dal Presidente del Cus Carmine Calce. Presenti presso il campus della Folcara di tutti i ragazzi che hanno partecipato, i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti e i rappresentanti di “Guardiani University”, un’associazione studentesca dell’Università di Cassino. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – ha raccontato Gianvito Carlomusto, rappresentante di << Guardiani University>> – siamo riusciti ad intercettare tanti giovani studenti che attraverso questa iniziativa hanno avuto la possibilità di conoscere la nostra università e le tante opportunità che offre. Questo servirà anche a facilitarli nella scelta del loro percorso di studi quando dovranno affrontare il passaggio dalle scuole superiori all’università”. “Questi studenti– ha aggiunto Andrea Lanni, uno degli organizzatori del torneo – hanno dimostrato una grande serietà. Nonostante molti di loro fossero impegnati nella preparazione dell’esame di maturità, sono stati sempre puntuali agli allenamenti e non hanno saltato nessun incontro permettendo così che il torneo, iniziato il 13 maggio e conclusosi oggi 14 maggio, procedesse senza intoppi”. “E’ per me un orgoglio – ha dichiarato il Rettore Marco Dell’Isola – vedere così tanti ragazzi animare questi campi da padel. Tra i miei obbiettivi c’è l’integrazione dell’università con il contesto sociale. Tutti sanno che il campus della Folcara è aperto a tutti. Volutamente non ho previsto chiusure di qualsiasi genere perché tutta la cittadinanza potesse usufruire di questi spazi verdi ed attrezzati. Vedere oggi così tanti giovani, provenienti dalle principali scuole superiori del territorio, mi rende estremamente felice ed approfitto per ringraziare Carmine Calce e tutto il CUS per il brillante lavoro svolto”. “Siamo contenti – ha concluso il Presidente calce – che anche questa iniziativa sia andata a buon fine. Come sempre tutto lo staff del CUS si impegna per garantire la buona riuscita di ogni progetto. Noi siamo instancabili e appena terminata un’iniziativa siamo già in moto per realizzarne altre tre. La prossima in programma è l’apertura della piscina comunale ad Atina il 25 giugno, alla quale siete tutti invitati”.