Cassino – Stellantis, D’Amato e Rocca: “Convocare subito conferenza regionale rilancio industriale” | TG24.info

“Sulla grave situazione che sta interessando lo stabilimento Stellantis a Cassino chiederò al Presidente Rocca di convocare una conferenza di rilancio industriale di quest’area, che è assolutamente importante e dirimente per l’intera regione”. Lo ha detto poco fa il consigliere regionale D’Amato che proprio ieri ha fatto tappa a Cassino per partecipare all’incontro di Carlo Calenda.

“Sullo stato di fatto della fabbrica ex FCA a Piedimonte San Germano siamo seriamente preoccupati e non si può continuare a far finta di niente, oltre al calo della produzione e dell’occupazione, ci sono le indiscrezioni sulle operazioni immobiliari all’interno dello stabilimento – spiega il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato – il che significherebbe che non c’è un indirizzo di rilancio da un punto di vista industriale, ma semplicemente una valorizzazione o per meglio dire una speculazione, questo è grave perché significa che si va verso una deindustrializzazione. Su questo presento una mozione in Consiglio per convocare subito a Cassino una conferenza regionale di rilancio industriale”.