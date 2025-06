Cassino – Sicurezza, vertice in Comune: la nota della Prefettura | TG24.info

Nella mattinata odierna il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, ha presieduto, presso la sede del Municipio di Cassino, una riunione tecnica di coordinamento provinciale delle Forze di Polizia allargata alla partecipazione del Sindaco del predetto Comune di Cassino, del rappresentante della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – Centro operativo di Roma, dei rappresentanti della Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria del settore del commercio e dei locali di intrattenimento, nonché degli Istituti di Vigilanza operanti sul territorio.

Nel corso dell’incontro – fanno sapere dalla Prefettura – sono state assunte opportune intese volte ad assicurare la massima efficacia dell’attività di vigilanza e di controllo del territorio già in atto da parte delle Forze di Polizia, attraverso costanti servizi coordinati che proseguiranno anche con l’impiego di reparti di rinforzo e con il concorso della Polizia municipale.

Ai fini dell’ulteriore potenziamento dell’attività di controllo del territorio, il Comune di Cassino provvederà all’implementazione del sistema di videosorveglianza urbana, utilizzando le risorse già assegnate dalla Regione Lazio per l’installazione di telecamere che verranno dislocate nelle aree più sensibili della Città sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso dell’incontro è stato sottoscritto il protocollo d’intesa “Mille occhi sulle Città”, tra la Prefettura, il Comune di Cassino e gli Istituti di Vigilanza operanti sul territorio comunale, con lo scopo di favorire un piano di collaborazione informativa tra Forze di Polizia, Corpo di Polizia Municipale ed Istituti di Vigilanza privata, valorizzando il contributo fornito dall’attività di osservazione espletata dalle guardie giurate.

Inoltre, è stata esaminata l’iniziativa di un protocollo d’intesa, recentemente proposto dal Prefetto ai Comuni della provincia di Frosinone in materia di prevenzione amministrativa antimafia relativa al settore turistico-alberghiero e della ristorazione, al quale il Comune di Cassino ha assicurato la propria adesione.

Nell’ottica della sicurezza complementare e sussidiaria, si è convenuto, infine, di istituire un Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Prefettura, per dare corso ad un accordo con le Associazioni di categoria, aperto all’adesione dei titolari degli esercizi commerciali, avente ad oggetto misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di Polizia, volte alla prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi.