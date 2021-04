Cassino – Si lavora per l’11esima edizione di Unicas Orienta e Unicas Career Day ONLINE | TG24.info

Il 15 e il 16 aprile, dalle ore 9.30 alle 18.00, l’evento più atteso dagli studenti del territorio alle prese con la scelta del percorso di studio universitario e dai laureandi triennali già avviati verso il cammino magistrale è online. I docenti UNICAS vi aspettano nelle aule virtuali allestite su www.unicasorienta.unicas.it.

Presenteranno i corsi di studio attraverso le testimonianze degli studenti e dei laureati UNICAS di successo. Ci saranno anche i rappresentanti del mondo produttivo e occupazionale. Gli studenti partecipanti potranno intervenire live, sarà l’occasione per conoscere la nostra offerta formativa e per interagire con gli addetti ai lavori. Alle aule dedicate alla presentazione dei corsi, se ne affiancheranno altre di ‘servizio’, utili a chiarire rapidamente tematiche chiave (test d’ingresso, immatricolazioni, internazionalizzazione). Negli ultimi anni il nostro Ateneo ha registrato un forte incremento di studenti internazionali, i futuri studenti residenti all’estero ed interessati ad iscriversi ai nostri corsi in lingua inglese potranno ‘entrare’ nella room gestita dal Centro Rapporti Internazionali. L’evento, coordinato dal Centro Universitario per l’Orientamento in collaborazione con i Dipartimenti e con tutte le realtà universitarie a diverso titolo coinvolte (Centri di servizio, Sistema Bibliotecario di Ateneo, ecc.), vedrà la partecipazione attiva dei nostri studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e vincitori di assegni di studio per lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato. I ragazzi del SOT supporteranno e gestiranno insieme ai docenti le diverse attività. Le presentazioni dei corsi di studio saranno registrate e inserite su www.unicasorienta.unicas.it, la piattaforma web allestita per l’evento dove è possibile consultare diversi materiali informativi utili, per una scelta oculata e consapevole. Sarà possibile partecipare all’evento attraverso la piattaforma Google Meet; non è richiesta alcuna iscrizione obbligatoria e sul sito dell’evento sarà attivo un link per richiedere l’attestato di partecipazione.

UNICAS CAREER DAY. L’evento, organizzato dall’Ufficio Job Placement in collaborazione con l’Associazione dei Laureati dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale Alumni-ALACLAM e l’Ufficio Comunicazione, offre a studenti, laureandi e laureati l’opportunità di entrare in contatto diretto con i responsabili delle risorse umane delle più importanti aziende che operano nel nostro Paese e, più in generale, col mondo del lavoro nelle sue diverse declinazioni. Sono oltre 60 le aziende e gli enti che parteciperanno all’edizione online di Unicas Career Day che si terrà il 15 e il 16 aprile, dalle ore 9.30 alle 19.30. Le aziende affolleranno le virtual rooms per presentare a studenti e laureati le loro attività, le figure professionali e le competenze più ricercate, i percorsi di reclutamento e di carriera. Si accede alle stanze attraverso il sito web dedicato all’evento, https://careerday2021.unicas.it (attivo da martedì 13 aprile). I partecipanti potranno dialogare in diretta con i rappresentanti delle aziende e degli enti. Nell’area riservata ai laureati/laureandi, attiva dal 9 al 23 aprile 2021, sarà possibile caricare i curricula ed entrare in contatto con le aziende partecipanti.

In palio i premi del #MerchandisingUnicas con il concorso ‘Vinci col Career Day’. Il coinvolgimento di aziende ed enti, di testimoni privilegiati del mondo del lavoro e di #LaureatiUnicas, punta ad offrire a studenti e laureati informazioni ed elementi utili su competenze e prospettive occupazionali strettamente connesse ai settori strategici dell’attuale e futuro mercato del lavoro. A questo scopo, sono previsti due incontri riferibili ai due macro ambiti delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e socioeconomiche e umanistiche, finalizzati a fornire, anche ai diplomandi che si approcciano per la prima volta agli studi universitari, elementi utili ad operare, in modo consapevole, le loro scelte formative e occupazionali.

PROGRAMMA

15 APRILE 2021, 9.30 – Saluti e apertura evento

Intervengono

Giovanni Betta, Rettore UNICAS

Francesco Ferrante, Prorettore al Job placement UNICAS

Francesco Misiti, Presidente del CUORI, Centro Universitario Orientamento

Alessandro Silvestri, Presidente Associazione Laureati Università Cassino Lazio Meridionale Alumni-Alaclam

Coordina Roberta Vinciguerra, Responsabile Ufficio Comunicazione UNICAS

12.00 – 13.30. Scenari: Innovability e competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Testimoni privilegiati del mondo del lavoro e delle professioni a confronto. Coordina Francesco Ferrante

Giuliano Caldo, General Manager EasyPark Italia

Ivan Laterza, Senior Advisor Fincantieri Infrastructure

Franco Stivali, Chief Innovation Manager, Ferrovie dello Stato

Enrica Di Mambro, Terna Rete Italia S.p.A (laureata UNICAS)

Martina Fabrizio, Hitachi Rail (laureata UNICAS)

Christian Noce, Enel (laureato UNICAS)

● Dalle 10.00 alle 19.30 enti e aziende incontrano i candidati

16 APRILE 2021, 12.00 – 13.30. Scenari: Innovability e competenze in ambito socioeconomico e umanistico. Testimoni privilegiati del mondo del lavoro e delle professioni a confronto. Coordina: Francesco Misiti

Vincenzo Aucella, Presidente Assocoral

Anna Casalino, Editor, Carocci editore

Marco Montefusco, Direttore Retail/Marketing, AGB Company Spa

Silvano Straccini, Project Manager, Maggioli editore

Massimo Marcelli, Advisor – Banca Centrale Europea (laureato UNICAS)

Virginia Machera, Dottoranda di ricerca in “Scienze del testo” (laureata UNICAS)

● Dalle 9.00 alle 19.30 enti e aziende incontrano i candidati

16 APRILE ore 18.00 – Per concludere: Numeri e sensazioni. I protagonisti ne parlano con i giornalisti.

Martedì 13 aprile, ore 11.00/12.00, conferenza stampa di presentazione

Link Google Meet meet.google.com/xbs-xuan-oja