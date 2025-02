Cassino – Rossella Chiusaroli in campo per le Regionali | TG24.info

E’ la stessa Chiusaroli a dare notizia della sua candidatura.

“Ho scelto di impegnarmi – dice in una nota – a partire da tre temi che mi stanno a cuore e che vivo quotidianamente: giovani, famiglie e lavoro. Sarò in prima linea per ogni questione importante che toccherà da vicino la mia terra, ma credo sia urgente dare priorità a queste tre tematiche per guardare al futuro con ottimismo. In questi anni di governo Zingaretti, i giovani, le famiglie e i lavoratori di questo territorio sono stati l’ultima ruota del carro. Ora, insieme a Francesco Rocca, candidato alla presidenza della regione Lazio, abbiamo l’opportunità di invertire la rotta e mettere in campo una politica sana e incisiva che sappia costruire davvero il bene comune, quello dell’intera regione, non solo di Roma e dei grandi centri. In questi mesi ho incontrato studenti, giovani lavoratori, talenti, persone di ogni età, persone con sogni e bisogni speciali, mamme e papà, professionisti e imprenditori. È a loro che la politica deve prestare ascolto, è a loro che dobbiamo dare risposte concrete, è insieme a loro che intendo portare avanti il mio impegno. La parola ‘INSIEME’, per me, non è uno slogan. È la mia dichiarazione d’intenti: prima e più di ogni altra cosa, desidero essere espressione di una collettività, del grande insieme di bisogni, speranze e ambizioni che è il nostro territorio”.