Cassino – Riaperto il parcheggio interrato di piazza Garibaldi | TG24.info

Da questa mattina, dopo la cerimonia di riapertura, con il taglio del tradizionale nastro da parte del sindaco Enzo Salera, il parcheggio interrato di piazza Garibaldi, adiacente la stazione ferroviaria, è tornato nella disponibilità dei cittadini. In particolare di una utenza qual è quella dei numerosi pendolari che devono lasciare l’auto per prendere il treno e viceversa.

Sono 100 i posti disponibili al costo di un euro che assicura la copertura di 24 ore, come ricorda uno striscione posizionato in bella vista all’esterno. Tutta l’area è videosorvegliata da quattro telecamere.

A comprovare l’importanza attribuita dall’amministrazione comunale al riutilizzo della struttura di servizio la massiccia presenza alla cerimonia di assessori (Gino Ranaldi, Gennaro Fiorentino, Francesca Calvani, Pierluigi Pontone), dei consiglieri Edilio Terranova, Rosario Iemma, Fabio Vizzacchero, Riccardo Consales, il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Acquaro, con il vice commissario Domenico Giordano, i dirigenti Domenico Greco dell’Area Tecnica, Angela D’Anna dell’Urbanistica, e, naturalmente, il dott. Paolo La Scala, titolare della Publiparking, insieme al suo staff e ad alcune ausiliarie del traffico.

Il parcheggio interrato, a seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco che ne decretarono la inagibilità, per molto tempo è rimasto inutilizzato. Si trattava di adeguare l’impianto antincendio, di realizzare una ulteriore scala di emergenza di accesso alla piazza sovrastante, di installare un ascensore a servizio dei portatori di handicap e di assicurare una serie di servizi solo all’apparenza di lieve entità.

Tali lavori di adeguamento, pur necessari ed indifferibili, sono rimasti fermi per la difficoltà di reperire fondi necessari al completamento delle opere. L’atto di indirizzo della Giunta comunale, n.235 del maggio dello scorso anno, infatti non “trovò capienza” negli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio. Si raggiunse successivamente un accordo con la Publiparking. Prevedeva l’anticipazione della somma per il completamento delle opere previste. La società di gestione della sosta a pagamento avrebbe recuperato la spesa sostenuta scomputandola dai canoni di concessione da essa dovuti in due annualità (2025/26). L’entità della somma (circa 140mila euro) è stata determinata in relazione ai prezzi del listino opere pubbliche della Regione Lazio.

“Siamo soddisfatti – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Gennaro Fiorentino – Non è stato così facile, come potrebbe sembrare, il portare a soluzione questo problema. Abbiamo finalmente dato ai tanti pendolari la risposta giusta ad una loro legittima aspettativa”.

“Come potevamo rimanere insensibili alle esigenze dei pendolari? Non solo, ma anche a quella di maggiori posti per la sosta a disposizione dei cittadini il sabato mattina in un’area vicina al mercato settimanale?”, si chiede retoricamente il sindaco Enzo Salera. Che aggiunge: “Purtroppo non sempre si riesce a reperire in tempi brevi risorse per fare ciò che serve. Non è stato facile. Alla fine abbiamo accolto la disponibilità della Publiparking, cui va la mia fiducia e il mio ringraziamento, e siamo venuti a capo del problema. Con soddisfazione di tutti”.