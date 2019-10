Cassino – Presentazione del libro “E’ cosi lieve il tuo bacio sulla fronte”

La collaborazione culturale tra l’Associazione “Carabiniere Marino Fardelli” con il Presidente Marino Fardelli, l’Ordine degli Avvocati di Cassino con il Presidente Gianluca Giannichedda e il “Civico Sociale-Trattoria della Legalità” con la responsabile Simona Di Mambro, presenta per Venerdi 25 ottobre presso Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino in località Folcara la presentazione del libro “E cosi lieve il tuo bacio sulla fronte” alla presenza dell’autrice Caterina Chinnici, Magistrato ed attualmente Eurodeputato e figlia del Giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia con un’autobomba nell’estate del 1983 a Palermo.

La presentazione del libro vuole essere l’occasione per ripercorrere quei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia del nostro Paese raccontata ai ragazzi, ai giovani, agli studenti (che potranno partecipare facendo le domande all’autrice) per non dimenticare e comprendere i fatti che hanno interessato l’Italia intera.

La presentazione del libro rappresenta un appuntamento con un pezzo della storia italiana dei primi anni ‘80, tinta del sangue innocente di uno degli eroi antimafia, il giudice Rocco Chinnici, ammazzato appunto per mano mafiosa a Palermo.

Bisogna fare un salto a ritroso nel tempo e risalire alla calda giornata d’estate del 29 luglio 1983, in cui alle ore 8:05 di mattina, una Fiat 126 di colore verde, imbottita di tritolo, esplode davanti l’abitazione del giudice Rocco Chinnici, in via Pipitone Federico.

In quella calda mattina, non vedranno più la luce, oltre al magistrato Rocco Chinnici, il maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta, il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi.

Alla presentazione del libro, partecipano il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino prof. Giovanni Betta che farà gli onori di casa, la prof.ssa Enrica Iannucci Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, la prof.ssa Mariolina Ciarnella Presidente nazionale Irase, il sindaco di Cassino Enzo Salera. Partecipano con un intervento i professori universitari Fulvio Pastore docente di Diritto Costituzionale, Giancarlo Scalesse Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Luigi Di Santo Presidente del Corso di Laurea triennale in Servizi Giuridici. L’interessante giornata verrà moderata dalla giornalista di cronaca Angela Nicoletti.

Rocco Chinnici fu il primo giudice che riconobbe la necessità di procedere alla istruzione del processo antimafia. E’ stato lui ad avere ideato per primo il Pool antimafia, i cui effetti, portati avanti da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, determinarono l’indagare sugli interessi della mafia, gli interessi politici e gli interessi economici e stanare cosi “Cosa Nostra”.

Appuntamento per venerdi 25 ottobre alle ore 11.00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Cassino in località Folcara alla presenza di Caterina Chinnici. Saranno presenti tantissimi giovani studenti oltre alla presenza delle Autorità Civili e Militari di Cassino.