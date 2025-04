Cassino – Pioggia di impegni da parte della Asl per il futuro dell’Ospedale Santa Scolastica. Sarà la volta buona? | TG24.info

“Subito una gara di servizi per medici di Pronto Soccorso del Santa Scolastica; una procedura concorsuale per dirigenti medici per potenziare gli altri reparti in difficoltà e un piano di medio periodo per la riapertura di quelli chiusi; una mobilità nazionale per consentire, a tanti camici bianchi di Cassino e del Cassinate che operano fuori regione, di tornare a lavorare sul territorio. Infine lo sblocco immediato dal cantiere – fermo da due anni – per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del Gemma De Posis”.

È questo l’elenco degli impegni riportato in una nota stampa dal Comune di Cassino e che, questa mattina, ha preso il Direttore Generale dell’Asl di Frosinone, Arturo Cavaliere, nel corso di un incontro avuto con la Consulta dei Sindaci del Lazio Meridionale, rappresentata, in delegazione, dal Presidente Enzo Salera per il Comune di Cassino, da Gioacchino Ferdinandi per Piedimonte, Pietro Francesco Maria Volante per Atina; Fabio Violi per Sant’Elia, Francesco Lavalle per San Giorgio; Gianluca Narducci per Pontecorvo e Massimo Di Sandro per Villa Santa Lucia.

Nella noia poi si legge: “Questa mattina, su richiesta dei Sindaci del Lazio Meridionale, abbiamo avuto un lungo e fruttuoso incontro, presso la sede Asl di Frosinone, con il nuovo Direttore Generale Arturo Cavaliere – ha spiegato Enzo Salera, sindaco di Cassino e Presidente della Consulta -. A fronte della situazione, complessa, della struttura ospedaliera della nostra Città e riferimento di un vastissimo territorio, sono state concertate importanti misure risolutive. E soprattutto rapide.

Nell’immediato infatti, l’Asl si è impegnata a bandire una gara di servizi riservata esclusivamente a medici di Pronto Soccorso che prenderanno servizio, a Cassino, nei primi giorni del mese di giugno. Parallelamente, si darà il via ad un concorso per dirigenti medici che andranno a potenziare gli organici di altre unità operative del Santa Scolastica, al momento sotto organico.

Importante, inoltre – ha sottolineato Salera – l’impegno ad avviare, a stretto giro, una mobilità su scala nazionale che consentirà ai tanti bravi medici originari di Cassino e del Cassinate, di tornare ad operare nell’azienda sanitaria e nelle strutture del nostro territorio. Una proposta questa, suggerita, in una precedente riunione della Consulta, da Angelica Apruzzese, sindaca di Settefrati: una professionista che vive in prima persona – da medico – il paradosso di chi lavora fuori regione mentre i nostri nosocomi contrattualizzano colleghi di altre Asl.

Il Direttore Generale Arturo Cavaliere – ha puntualizzato il Sindaco di Cassino – ci ha assicurato che tali procedure verranno avviate nel giro di pochi giorni. Così come subito ripartirà il cantiere per la ristrutturazione dell’ex ospedale De Posis: solo 2 settimane fa i fondi PNRR destinati al progetto sembravano persi. Ma oggi abbiamo avuto la garanzia, da parte dell’Asl, che il progetto, fermo da ormai due anni, ripartirà rapidamente. I lavori infatti dovranno tassativamente concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025”.

Un piano d’intervento per la rimettere in funzione la struttura del vecchio ospedale di via Di Biasio, per il quale hanno manifestato “grande soddisfazione” anche i sindaci dei vicini comuni di Piedimonte e Villa Santa Lucia, che hanno ringraziato Cavaliere “per la competenza e l’operatività mostrata in favore del territorio”.

Nel medio periodo inoltre, l’Azienda sanitaria conta di programmare assunzioni per ulteriori unità di personale, in varie posizioni, per il potenziamento dei reparti del Santa Scolastica da tempo in difficoltà e la riapertura di quelli chiusi. Su tutti Urologia.

“Gli impegni assunti dal Direttore Generale Arturo Cavaliere nel corso dell’incontro di questa mattina – ha aggiunto e concluso Enzo Salera – rappresentano un risultato importantissimo per i cittadini di Cassino e del comprensorio, che potranno contare, in tempi stretti, su più medici di Pronto Soccorso, su reparti potenziati e su servizi migliori, erogati anche nei locali che sorgeranno nell’ex De Posis. Come primo cittadino e Presidente della Consulta, con i colleghi del territorio, seguiremo tutti i prossimi passaggi, avendo cura di informare i cittadini su ogni risultato raggiunto. Tengo a ringraziare il DG Cavaliere per il fruttuoso confronto, per la capacità di ascolto mostrata e per le rapide soluzioni individuate a soli 15 giorni dall’ultimo incontro che abbiamo avuto, sulla situazione del Santa Scolastica”.