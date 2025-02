Cassino – Ospedale S. Scolastica: troppe criticità a Nefrologia, Dialisi e Pronto soccorso. Vizzaccaro: “Intervenga la Regione” | TG24.info

Situazione critica e difficile nei reparti di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino. I dializzati hanno lanciato diversi appelli segnalando i problemi che attanagliano la struttura sanitaria, come la mancanza di medici e personale paramedico.

Una situazione nota anche ai vertici dell’azienda sanitaria che, appunto, hanno chiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione per procedere alle necessarie assunzioni.

Sul punto, ieri, è intervenuto anche il consigliere comunale di Cassino, Andrea Vizzaccaro (nella foto), che in una nota ha fatto presente come:”Il reparto di Neofrologia e Dialisi, purtroppo, non è l’unico in sofferenza: è di pochi giorni fa l’aggressione al personale sanitario in servizio presso il Pronto Soccorso, anche qui si lavora in perenne carenza di personale, così come in altri reparti. È giunto il momento – conclude il consigliere che guida il gruppo ‘Partecipiamo Cassino’ – che la Regione si faccia carico della questione con provvedimenti attuabili, il tempo degli slogan elettorali è passato, è giunta l’ora di dare risposte ad un territorio penalizzato e mortificato anche in tema di sanità”.