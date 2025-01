Cassino – Operazione ‘Luna Viola’ ecco i nomi eccellenti dei coinvolti | TG24.info

Giancarlo Baglione titolare della scuola, Diletta Chiusaroli e Giovanni Arduini, docenti universitari moglie e marito tra loro, sono questi i nomi eccellenti che sono venuti fuori a seguito dell’inchiesta denominata ‘Luna Viola’, coordinata dalla procura della Repubblica di Cassino e portata avanti dalla Guardia di Finanza.

Per tanti mesi, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno indagato sullo svolgimento del concorso TFA (leggi qui e qui). Secondo le accuse, le persone coinvolte in modo sodale avrebbero favorito l’accesso al corso per l’ammissione ai “percorsi di formazione per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” – cosiddetto “TFA” – in relazione al concorso bandito per l’anno 2022/2023 dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Dalle indagini, sarebbe emerso che i tre avrebbero dato vita, unitamente ad altri soggetti, ad una associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Infatti, chiedevano 15mila euro per superare il concorso.

Ventisette le persone complessivamente indagate a piedi libero.

Mar. Ming.