Cassino – Nuova Casa Rifugio dopo lo sfratto e la chiusura a Villa Latina

Dalle ceneri di un bene confiscato alla criminalità, nasce la prima Casa Rifugio nel territorio del Cassinate, grazie ad una convenzione firmata tra l’Associazione Risorse Donna che ha sede a Sora e il Comune di Cassino.

Dopo lo sfratto e la conseguente chiusura della Casa Rifugio a Villa Latina, le instancabili operatrici di Risorse Donna, hanno combattuto per mesi prima di ottenere questo importante risultato, frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto una proficua sinergia tra enti pubblici e privati. Così, dopo aver bussato a tante porte, finalmente giovedì 26 novembre alle 17 verrà presentato il progetto Casa Rifugio “Essere Libera”, evento in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Risorse Donna, presieduta da Elisa Viscogliosi. ”

Nel rinnovare l’invito alla presentazione della Casa Rifugio di Cassino – sottolinea la presidentessa – intendiamo ringraziare la Regione Lazio, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune e IKEA per il sostegno, oltre, ovviamente, a tutti i partecipanti all’evento, tra i quali il sindaco Enzo Salera, l’assessore Maria Concetta Tamburrini, la Consigliera provinciale Fiorenza Taricone ed esponenti della Regione Lazio come Gianpiero Cioffredi, Marta Bonafini e Giovanna Pugliese. Sento inoltre il bisogno di ricordare, come ogni anno, il 25 novembre – ha concluso la Viscogliosi – ovvero la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ un periodo importante, i riflettori si accendono sulla tematica ed è compito di tutti e tutte portare alla luce i veri aspetti del fenomeno. L’invito è quello di rivolgersi ai centri anti-violenza, presidi unici per dare realmente voce alle storie delle donne. Attraverso gli anni e l’esperienza maturata, Risorse Donna è riuscita ad accogliere, sino ad oggi, ben 900 donne. In tal senso, ricordiamo agli amministratori e alle amministratrici di tutta Italia che hanno messo a rischio i luoghi delle donne, o che sono riusciti a chiuderli, che forse ora è il caso di rimanere in silenzio”.

E a ribadire questa delicata situazione, oltre ad invitare a parlare di violenza tutti i giorni, ci penseranno Elisa Viscogliosi e Alessia Garonfalo nel corso della diretta.

Caterina Paglia