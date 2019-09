Cassino – Messa in sicurezza della Casilina: la protesta

I cittadini residenti in contrada/via Ponte la pietra – Solfegna- Casilina nord del comune di Cassino, hanno riferito al Comitato Solfegna quanto segue: “Il tratto stradale della S.R. Casilina, all’altezza del Km 135+800, compreso tra l’ingresso degli istituti scolastici “San Benedetto” e “Medaglia d’oro” – sezione Agraria e il Forum Palace Hotel, utilizzato quotidianamente da c.ca 400 studenti delle due scuole sia per il trasferimento a piedi da e verso il centro cittadino sia per l’attesa dei mezzi di trasporto pubblici, è privo di marciapiedi, di attraversamenti pedonali, di segnaletica e illuminazione adeguate, di golfi per la sosta dei mezzi di trasporto pubblici; tali carenze costituiscono un’elevata fonte di rischio per l’incolumità fisica degli alunni“.

Ieri mattina i referenti del Comitato, Gianni la Marra e Benedetto Vizzaccaro con una rappresentanza popolare ,hanno voluto incontrare i ragazzi che dall’inizio dell’anno scolastico si trovano a dover rischiare la propria incolumità per poter arrivare nei loro istituti scolastici.

Visto che i lavori di adeguamento per l’accesso dalla strada Casilina verso gli istituti erano già stati progettati con la Regione Lazio – Astral – comitato Solfegna – e comune di Cassino dal 2016 , il comitato ha ritenuto opportuno chiamare il settore viabilità della regione per chiedere a che punto fossero i lavori di messa in sicurezza (il progetto prevedeva una zona di rientranza chiamata golfo dove gli autobus potevano far scendere i ragazzi, gli stessi dal marciapiede usando un accesso con semaforo e attraversando sulle strisce potevano raggiungere gli l istituti) il dirigente in email ha risposto che la concessione della strada è passata ad Anas per cui i lavori devono essere visti con il nuovo gestore. Il comitato ha scritto ad Anas e non hanno ancora risposto alla mail Pec fatta ad agosto. Ieri mattina con il comitato era presente il consigliere Franco Evangelista del comune di cassino che si e’ preso a cuore il caso e ha promesso che a breve farà un intervento in consiglio comunale per risolvere questo grave problema.