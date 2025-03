Cassino – “L’uomo e l’impresa al centro della Sostenibilità Ambientale: dieci anni di ‘cura del creato’ dalla Laudato sì” | TG24.info

Si terrà il prossimo 20 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sala degli Abati, Palgio Badiale – Piazza Corte a Cassino, la conferenza dal titolo “L’uomo e l’impresa al centro della Sostenibilità Ambientale: dieci anni di ‘cura del creato’ dalla Laudato sì”.

La Camera di Commercio Frosinone Latina con Informare – Azienda Speciale Camera di Commercio Frosinone Latina promuove un evento di spessore divulgativo e istituzionale che intreccia la dimensione economica della sostenibilità con i profondi valori morali e spirituali del territorio. La conferenza si inserisce nel contesto delle celebrazioni benedettine, creando un ponte tra la spiritualità e le sfide contemporanee dello sviluppo sostenibile. La scelta di questa cornice non è casuale: quest’anno ricorre infatti il decennale dell’enciclica. 𝗟’𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗶 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲, 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲. In un contesto globale in continua evoluzione, le aziende sono chiamate a rinnovare i propri modelli di business, adottando pratiche che riducano l’impatto ambientale, ottimizzino le risorse e promuovano un utilizzo responsabile dei materiali. 𝗜𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗙𝗿𝗼𝘀𝗶𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 per offrire opportunità di approfondimento sui principi e le applicazioni concrete dell’economia circolare, con un focus speciale su come le imprese possano affrontare la sfida della sostenibilità in modo innovativo e competitivo.