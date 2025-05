Cassino – L’Università ricorda Charles Yeboah Baffour con una Laurea Magistrale alla Memoria (VIDEO) | TG24.info

Questa mattina, nella Sala del Consiglio del Rettorato, presso il Campus Folcara dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è stata conferita la laurea magistrale alla memoria al dottor Charles Yeboah Baffour, scomparso prematuramente e in circostanze tragiche lo scorso 5 aprile.

La decisione di onorare Charles con questo riconoscimento postumo è stata presa dal Senato Accademico, su proposta del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, e testimonia la vicinanza dell’intero ateneo alla famiglia e agli amici di un giovane promettente la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Charles Yeboah Baffour era un brillante studente del Corso di Laurea Magistrale in “Economics and Entrepreneurship” e aveva già conseguito la laurea triennale in “Economics and Business” presso lo stesso ateneo.

Era a un passo dal completare il suo percorso di studi magistrale, un traguardo raggiunto con impegno e una passione che tutti coloro che lo conoscevano gli riconoscevano.

Durante la cerimonia, presieduta dal Rettore e alla presenza di membri del Senato Accademico, docenti, studenti e, soprattutto, della famiglia e degli amici di Charles, sono state pronunciate parole di ricordo e di elogio per il suo percorso accademico e umano.

È stato sottolineato il suo spirito vivace, la sua dedizione allo studio e il suo desiderio di contribuire attivamente alla società.

Il conferimento della Laurea alla memoria non è stato solo un atto formale, ma un gesto tangibile con cui la comunità accademica ha voluto completare idealmente il percorso di studi di Charles, lasciando un segno indelebile della sua presenza e del suo valore all’interno dell’Università.

La famiglia di Charles Yeboah Baffour ha ricevuto l’attestato con visibile emozione, ringraziando l’Università per questo gesto di grande sensibilità e solidarietà. La memoria di Charles continuerà a vivere non solo nel cuore di chi lo ha amato, ma anche tra le mura dell’Università di Cassino, come simbolo di impegno, perseveranza e di un futuro purtroppo interrotto, ma mai dimenticato.

GUARDA IL VIDEO-SERVIZIO