Cassino – Lunedì l’apertura del Centro Antiviolenza dell’Università | TG24.info

Da marzo 2025 il territorio di Cassino ha un presidio in più di contrasto alla violenza di genere. E’ attivo presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale il CENTRO ANTIVIOLENZA UNIVERSITARIO, gestito dall’Associazione Centro Donna Lilith APS e finanziato dall’Ente Disco Lazio.

II Centro Antiviolenza Universitario di Cassino nasce come punto di riferimento per tutte le donne del territorio, per le studentesse che attraversano l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale che hanno necessità di informazioni, ascolto e sostegno per uscire da particolari condizioni di violenza e/o discriminazione di genere, per il personale docente, amministrativo e non, afferente all’Ateneo. Svolge attività di accoglienza offrendo ascolto e sostegno a coloro che attraversano problematiche legate a maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali ed economici. Il Centro svolge le attività a titolo gratuito garantendo anonimato e privacy e si pone come punto di riferimento, in rete con le altre realtà del territorio, per la diffusione di una cultura della parità e contro ogni forma di discriminazione.

Il 19 maggio 2025 alle ore 10.00 le operatrici del cav presenteranno tutte le attività in programma per i prossimi mesi in un “CAV DAY” che vedrà l’intervento di tutti i partners del progetto.

Dove siamo?

Polo Folcara, Viale dell’Università – stanza B-1/39

Come contattarci?

Telefono e reperibilità h24: 0776.2993910

Email: cavunicas@gmail.com

Pagina Instagram: @cavunicas