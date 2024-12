Cassino – Le fiamme su Monte Cairo lambiscono l’ex Selecta, Maura: “La Regione Lazio sta seguendo la vicenda” | TG24.info

L’incendio ha mandato in fumo ettari di bosco lambendo anche il sito di stoccaggio rifiuti. Si muove la Regione.

“Riguardo la situazione ex Selecta, area oggi sotto sequestro, tornata in cronaca questi giorni a seguito del vasto incendio che ha devastato un versante di Monte Cairo, riportando in auge l’attenzione sulla questione ambientale – spiega Daniele Maura, vicecapogruppo Fdi in Regione Lazio e membro della Commissione Ambiente – Voglio comunicare che già ieri ho contattato l’assessore regionale con delega ai rifiuti e siti contaminati Fabrizio Ghera che da subito ha dato l’ok a collaborare al fianco delle istituzioni locali. Stiamo seguendo con attenzione la vicenda e siamo disposti ad un incontro con il sindaco di Sant’Elia Fiumerapido Violi comune in cui ricade l’area interessata.

È intenzione della regione Lazio affrontare la problematica per cercare di trovare una soluzione – spiega ancora Maura – innanzitutto bisogna mettere in sicurezza l’area e poi trovare una strada utile a pianificare gli interventi di bonifica del sito. Non serve creare allarmismi, serve trovare una soluzione, oggi stesso contatterò il sindaco Fabio Violi per organizzare un primo incontro in regione nei prossimi giorni con l’assessore Ghera e la direzione dell’assessorato”.