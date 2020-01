Cassino – La generosità della Chiesa Valdese sostiene e tutela i bimbi maltrattati

Non occorre essere in tanti per realizzare un grande progetto, ma è necessaria la condivisione di una volontà e di un percorso comune.

E proprio la Chiesa Valdese, con il suo fondo Otto per mille, da anni attraverso un bando pubblico, sostiene i progetti legati al sociale in Italia e all’estero. E Cassino rientra in uno di queste iniziative di grande generosità.

“Negli ultimi anni – racconta la presidente della cooperativa sociale I Naviganti onlus, Simona Di Mambro – abbiamo partecipato più volte ai bandi della Chiesa Valdese. Questa volta però, lo abbiamo vinto e siamo felicissimi. Con questa scelta, la Chiesa Valdese “restituisce alla società le risorse che i contribuenti decidono di sostenere” e da a cooperative come la nostra, la possibilità di investire per i nostri bambini in un momento storico davvero molto difficile. Noi abbiamo deciso di affrontare una nuova sfida, e sempre con il sostegno della BPC, da sempre primo supporter delle nostre folli idee, abbiamo acquistato due villette da adibire a casa famiglia per bambini vittime di maltrattamenti e violenza assistita”.

E’ qui che il contributo dell’otto per mille della Chiesa Valdese entra in gioco. “Ci aiuterà nell’acquisto di parte degli arredi per le nuove strutture e per noi è davvero tanto – prosegue Simona Di Mambro -. In questi mesi sono tante le aziende che ci stanno garantendo supporto e questo ci rende davvero felici. Ma non finisce qui, perché i progetti della nostra cooperativa sono tanti, da non dimenticare la prima Trattoria della legalità “Civico Sociale” dove facciamo reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ma soprattutto utilizziamo i prodotti coltivati sui beni confiscati alla camorra, così da creare una rete di economia solidale che ridà lavoro e quindi dignità a quelli che spesso vengono definiti gli ultimi. E a breve aprirà uno Spazio neutro: un luogo ideale dove svolgere gli incontri protetti genitori/bambini alla presenza di professionisti, con l’ausilio di uno specchio unidirezionale e, ove richiesto, impianto di video registrazione. Insomma, abbiamo ancora tanto da fare per il benessere dei bambini che ci vengono affidati e speriamo sempre di più nel sostegno di esterni, come la Chiesa Valdese che davvero possono cambiare e supportare il nostro mondo del sociale”.

Red.Cass.