Cassino – Il professor D’Apuzzo dell’Unicas “spiega” la pedonalizzazione del centro: ecco le fasi | TG24.info

L’isola pedonale per la quale da ieri sono iniziati i lavori sul tratto del Corso interessato, le relative criticità e le proposte di modifica rispetto alla attuale situazione della viabilità sono state l’argomento della conferenza stampa tenuta questa mattina, in sala Restagno, dal tecnico incaricato di redigere il nuovo Piano Urbano del Traffico, prof. Mauro D’Apuzzo, dell’Unicas.

Presenti il sindaco, il consigliere delegato alla problematica, Riccardo Consales, l’assessore alla Polizia Locale, Monica Capitanio, i capigruppo consiliari Gino Ranaldi, Edilio Terranova, i consiglieri Fabio Vizzacchero, Bruno Galasso, Renato De Sanctis. Presenti anche il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, e il presidente di Confcommercio Lazio Sud, Bruno Vacca, commercianti e cittadini interessati alla problematica.

Il professor D’Apuzzo ha ampiamente spiegato l’evoluzione delle isole pedonali nelle sue varie declinazioni, sempre più diffuse nella varie città europee e italiane, in nome della crescente ricerca della mobilità sostenibile. Da tale esigenza è scaturita la nascita, o l’ampliamento in molti casi, di tali spazi, da attuare in coerenza con le indicazioni ed i criteri dettati dalla Comunità Europea, che di fatto finanzia questo tipo di progetti.

Il docente ha spiegato che il Put è uno strumento dinamico, in divenire, che richiede un aggiornamento continuo. Ha spiegato di essere partito dall’indirizzo progettuale indicato dall’Amministrazione comunale e che, con l’ausilio di collaboratori, sta continuando la raccolta di dati indispensabili alla “calibratura” dei flussi di traffico, alla valutazione di fenomeni di congestione, alla ricerca di percorsi che possano soddisfare le esigenze più generali. Ha comunicato che lo spostamento del traffico dal Corso richiederà anche l’ampliamento di alcune strade che avverrà nell’unico modo possibile: l’eliminazione di stalli di sosta. Nella prosecuzione del lavoro ha preannunciato anche la somministrazione a largo raggio di un questionario negli istituti scolastici. E’ stato affrontato anche il delicato tema del mercato settimanale che, al momento, prevede la chiusura di una parte delle strade cittadine che accolgono i banchi degli ambulanti.

Il sindaco Enzo Salera, in apertura dei lavori, aveva richiamato il fatto che l’affidamento dello studio per l’aggiornamento del Put (adottato dalla giunta Petrarcone nel 2016) era comunque una necessità, divenuta impellente con l’ottenimento del finanziamento regionale che consente di realizzare, dopo piazza Diamare, anche la pedonalizzazione del Corso.

Il consigliere Consales ha accennato ai primi risultati e garantito che saranno affrontate tutte le problematiche che emergeranno o che verranno segnalate.