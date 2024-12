Cassino – Il gruppo Pd chiede le dimissioni di Barbara Di Rollo | TG24.info

Con un esercizio di retorica e copioso uso di mezzi termini, prima della esplicita richiesta di dimissioni, il gruppo consiliare PD di Cassino dichiara chiuso il suo rapporto con la presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo. A meno che l’ex consigliera regionale non smentisca immediatamente le ricorrenti voci di tentativi di accordi con le minoranze contro la conferma del sindaco Salera alle prossime elezioni, ovviamente.

Significherebbe da parte della Di Rollo andare a Canossa da Enzo Salera, dopo che alcuna guerra sia stata mai ufficialmente dichiarata d parte delle Di Rollo ma, stando alle continue illazioni non smentite, meticolosamente preparata.

La richiesta di dimissioni da Presidente del Consiglio da parte del gruppo PD, invece, è un primo atto ufficiale, seppur indotto dalle reiterate provocazioni, e sarà molto difficile che si possa tornare indietro anche se in politica, com’è noto, tutto è possibile.

Da oggi, dunque, la spaccatura è ufficiale e sarà compito della dirigenza provincia del PD tentare di chiarire il pericoloso, sebbene ormai solito, processo di logoramento che potrebbe mettere in serie difficoltà il centrosinistra nelle imminenti consultazioni.

Di seguito la nota del gruppo consigliare del Pd di Cassino.

“Alla luce delle notizie di stampa emerse nello scorso weekend il gruppo consiliare del PD di Cassino ha voluto incontrarsi nel pomeriggio di lunedì 28 agosto per verificare intanto la veridicità di quanto emerso dalla stampa e chiedere delucidazioni in merito, alla Presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo.

Le indiscrezioni emerse in vari articoli, e purtroppo non smentite, sembrano confermare i rumors degli ultimi mesi, in merito ad un probabile allontanamento della Presidente Di Rollo, esponente del Partito Democratico, dall’esperienza amministrativa di Salera e della sua squadra. Una esperienza che – ci piace ricordare – sia negli atteggiamenti che nei risultati concreti, sta cambiando il volto della città, restituendo un’anima e l’orgoglio a Cassino ed ai cassinati, con tantissimi interventi sostanziali, innovativi e migliorativi in ogni campo, come non avveniva da decenni. Una città ed una amministrazione che è diventata un punto di riferimento regionale, e non solo per il centrosinistra, per la qualità dell’azione amministrativa, per l’attenzione alla trasparenza e alla legalità, e per la capacità progettuale di reperire finanziamenti da enti sovracomunali.

Non riusciamo a capire, quindi, per quali ragioni politiche-amministrative la Presidente Di Rollo abbia maturato, eventualmente, un atteggiamento di chiusura nei confronti dell’esperienza Salera, tanto da indurla ad essere sul punto di “costruire” accordi con gli esponenti della destra cassinate, rimasta nella memoria dei cittadini solo per la passata pessima e grigia amministrazione della cosa pubblica.

È chiaro che di fronte a questa situazione e, se le indiscrezioni di stampa non saranno smentite, confidiamo che Barbara Di Rollo rassegni le dimissioni dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Ne andrebbe della serietà e credibilità del ruolo istituzionale che ricopre e che ha raggiunto grazie al lavoro ed ai consensi anche di tutti i candidati del Partito Democratico e di tutti i consiglieri di maggioranza.

Se poi è stato solo un colpo di sole, dovuto alla calda estate afosa, è bene che arrivi da parte della Presidente Di Rollo una netta smentita, chiara, forte e senza alcun tipo di tentennamento, che vada a ribadire i successi di questi quasi cinque anni di amministrazione Salera, a cui anche lei ha contribuito, e ribadendo, allo stesso tempo, la volontà di proseguire con il progetto del centrosinistra che a Cassino si riconosce solo e soltanto nel sindaco Enzo Salera e nella sua squadra.

Gino Ranaldi, Sergio Marandola, Fabio Vizzacchero, Fausto Salera, Tommaso Marrocco, Daniele Longo, Francesco Carlino, Monica Capitanio, Pierluigi Pontone”.

Dario Facci