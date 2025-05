Cassino – Il Comune aderisce a “Diritti in Comune”: l’iniziativa di Unicef Italia, patrocinata dall’Anci | TG24.info

Il Comune di Cassino aderisce a “Diritti in Comune”, l’iniziativa di Unicef Italia, patrocinata dall’Anci, che punta, con il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni comunali, a sensibilizzare la cittadinanza sul Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti.

La data scelta per sancire questo impegno è il 27 maggio, per ricordare la ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta nel 1991. Una data simbolica nella quale le amministrazioni comunali suggellano il proprio impegno fattivo nel mettere al centro dell’attività politica, i diritti dei minorenni.

Con il tema scelto per l’edizione 2025, “Le politiche comunali danno voce ai bambini e agli adolescenti” Unicef pone l’accento proprio sul tema dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle scelte che li riguardano, come stabilito dall’articolo 12 della Convenzione ONU.

“Una Città Amica è una città impegnata in un processo continuo di miglioramento dei diritti dei bambini e degli adolescenti – ha ricordato l’assessore ai Servizi Sociali, Francesca Calvani, richiamando un passaggio cruciale del manuale Unicef “Città Amiche dei Bambini” -. E la nostra sicuramente lo è.

L’Amministrazione Comunale, che negli anni si è distinta per tante iniziative che hanno rimesso le nuove generazioni al centro di programmi, progettualità ed investimenti, ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, nella convinzione che per quanto molto sia stato fatto, negli ultimi 6 anni, per i giovani, si debba sempre puntare a fare di più e meglio. Basti pensare a quanto realizzato, da questa Amministrazione, in tema d’ascolto e coinvolgimento, con il Consiglio Comunale dei Giovani e dei Ragazzi, così come per la creazione ed il recupero di nuovi spazi di socialità nel cuore e nelle periferie di Cassino – la Casa di Willy su tutti -, per i nuovi asili, per i Campus estivi, per lo sport, per i percorsi educativi e di inclusione ed i tanti progetti dedicati ai minori, per il Servizio Civile, per il Palazzo della Cultura, oltre che per le innumerevoli iniziative culturali e ricreative realizzate nei vari punti di interesse della città.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un grande e laborioso gioco di squadra che ha coinvolto, negli anni, l’intera macchina amministrativa: il sindaco Salera, tutti gli assessorati – in particolare quelli di Maria Concetta Tamburrini e Gabriella Vacca per quanto concerne istruzione, sport e cultura -, i consiglieri e naturalmente gli uffici comunali. Continueremo su questa strada investendo, con ancora più idee, risorse e progetti, su giovani, adolescenti e bambini, nella certezza che una visione ambiziosa della Cassino di oggi ma soprattutto di domani, abbia senso solo se mettiamo al centro, di ogni cosa, i cittadini del futuro” ha concluso Francesca Calvani.