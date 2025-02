Cassino – Energia, Unindustria: convegno su mobilità sostenibile e opportunità per la decarbonizzazione | TG24.info

Il convegno è promosso da Unindustria per analizzare il contributo del settore energetico alla mobilità sostenibile e le prospettive ed opportunità per la decarbonizzazione. Si terrà il 14 giugno alle 10.00 a Cassino presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’incontro vuole rappresentare un momento di confronto tra operatori e stakeholder istituzionali e associativi per identificare le necessità del territorio e le opportunità di trasformazione della mobilità sostenibile. Nel corso dell’incontro saranno presentate anche le risultanze della recente ricerca realizzata da Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone Latina, sulla filiera automotive/mobilità sostenibile del Lazio. Sarà anche l’occasione per fornire un aggiornamento sul Progetto Latiomotive che Unindustria ha avviato per supportare le aziende della filiera nel processo di transizione ecologica, energetica e tecnologica in atto.

Gli obiettivi nazionali ed europei di riduzione delle emissioni climalteranti, infatti, impongono una necessaria trasformazione della mobilità del Paese e la realizzazione di infrastrutture in linea con le esigenze del territorio nonché nel quadro geopolitico europeo che impone una attenta riflessione sul sistema degli approvvigionamenti energetici nazionali. E’ quindi necessario ripensare anche i modelli di mobilità e a tal riguardo la tavola rotonda “player energetici e associazioni a confronto” pone al centro la persona con i suoi bisogni per riflettere su come declinare la Just Transition attraverso gli strumenti economici e le soluzioni tecnologiche oggi a disposizione, ma soprattutto attraverso un confronto culturale.

Unindustria da sempre attenta ai bisogni delle nuove generazioni, lancia il primo concorso di idee “#Unicall2022” rivolto agli studenti universitari del Lazio per favorire la cultura dell’innovazione sui temi della mobilità, centrale nei processi di globalizzazione, di transizione energetica e di connessione sociale.

Vi prenderanno parte, tra gli altri Angelo Camilli Presidente Unindustria e Francesco Borgomeo Presidente Unindustria Cassino, Marco Dell’Isola Rettore Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Giovanni Acampora Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina, Giuseppe Ricci Presidente Confindustria Energia. Le conclusioni sono affidate a Mauro Alessandri Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio e Maurizio Stirpe Vice Presidente Confindustria. Modera: Teresita Valentini Presidente Sezione Energia Unindustria.