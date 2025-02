Cassino – Domani mancherà l’acqua: ecco dove | TG24.info

Domani, 19 ottobre, a Cassino il servizio idrico verrà sospeso dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 del giorno 20.

Le zone interessate sono le seguenti:

Contrada Cerasola, corso della Repubblica, largo Molise, piazza A.Labriola, piazza Alcide De Gasperi, piazza Aldo Moro, piazza Cavalieri Di Vittorio Veneto, piazza Corte, piazza Francesco De Santis, piazza Gaetani, piazza Generale Armando Diaz, piazza Guglielmo Marconi, piazza Marandola, piazza San Benedetto, piazza San Giovanni, piazza Santa Scolastica, piazza Xiv Febbraio, piazza XVIII Maggio 1944, Strada Della Corte, Strada Statale 6 Casilina, via Abate Algerino, via Abate Aligerno, via Abate Cassinese, via Abate Desiderio, via Abruzzi, via Adige, via Alfieri, via Arucci, via Bari, via Benedetto Croce, via Cafari, via Campostefano, via Cesare Balbo, via Cesare Beccaria, via Cesare Lombroso, via Collecedro, via Colosseo, via Degli Eroi, via Del Foro, via Del Tribunale, via Domenico Cimarosa, via E.Capocci, via Enrico De Nicola, via Facciano, via Falaise, via Filaro, via Filippo Matronola, via Fonnone, via Foresta, via F.Ponari, via Gabriele D’annunzio, via G.Donizetti, via Gemma De Bosis, via Giacomo Leopardi, via Giallonardi, via Gioachino Rossini, via Giordano Bruno, via Giovanni Battista Vico, via Giovanni Boccaccio, via Giovanni Pascoli, via Giovenale, via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Marconi, via G.Visocchi, via Labriola, via Laguozzo, viale Europa, via Lombardia, via Luca Giordano, via Marandola, via Marzanese, via Mastronardi, via M.Mazzaroppi, via Molise, via Monterotondo, via Mulattiera, via Napoli, via Ommidia, via Orso, via Panoramica, via Paolo Diacono, via P.Falese, via Po, via Polisso Ischys, via Porchio, via Querceto, via San Bertario, via Santa Libera, via Santa Restituta, via Sarella, via Savastano, via Scalpello, via Secondino Pagano, via Silvio Spaventa, via Spedaccio, via Spumone, via Tichy, via Tommaso Piano, via Torino, via V.Grosso, via Vincenzo Bellini, via XX Settembre, via Zamosch