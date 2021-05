Cassino – Convenzione pista atletica Comune/Unicas: gestione al CUS Cassino | TG24.info

Il Cus Cassino continuerà a gestire la pista di atletica dello stadio “Salveti” di Cassino. Il rinnovo della convenzione – firmata l’ultima volta il 25 settembre 2017 tra il rettore dell’Unicas e l’allora sindaco di Cassino, Carlo Maria D’Alessandro – è avvenuto nella giornata di venerdì tra il rettore dell’Università di Cassino, Giovanni Betta, e l’attuale sindaco di Cassino, Enzo Salera. Presente anche il presidente del Consiglio del Comune di Cassino, Barbara Di Rollo, l’assessore allo Sport Maria Concetta Tamburrini, il consigliere Rosario Iemma e il presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano. La durata della convenzione è stabilita come sempre in tre anni.

Nella sostanza dei fatti con tale convenzione il Comune dà l’impianto sportivo in gestione all’Università che a sua volta provvederà a rendere attivo l’impianto, organizzando corsi sportivi ed eventi vari grazie al Centro Universitario Sportivo. Dunque alla firma della convenzione oltre al sindaco e al rettore, ha presenziato anche il presidente del Cus Cassino, Carmine Calce.

La firma è avvenuta proprio all’interno del “Salveti” alla presenza di decine e decine di bambini che frequentano la scuola di atletica. “Siamo partiti con poco più di dieci piccoli atleti, adesso ne contiamo un centinaio” ha affermato con orgoglio Carmine Calce con al suo fianco le istruttrici Fiorenza Pittiglio e Francesca Marotta; Marta Delicato, Jessica Pascarella, Elisa Del Vecchio, Chiara Fazio e gli istruttori Agostino Terranova e Maurizio Fionda.

“E’ nostra intenzione – ha detto Calce – coinvolgere sempre di più le scuole. Lo abbiamo fatto da sempre con il Mennea Day e continueremo a farlo facendo conoscere agli studenti la figura della Freccia del Sud. E’ molto importante far sì che i ragazzi di questa città si avvicinano a valori sani. Lo sport è uno di questi e noi faremo sempre di più per coinvolgere i giovani alle varie discipline, atletica in primis. Abbiamo una pista che è un gioiello, uno dei migliori impianti sportivi del Lazio: con passione, e abnegazione, così come siamo abituati noi del Cus Cassino, la valorizzeremo in tutto e per tutto”.

In vista dei Campionati Nazionali Universitari che la città ospiterà nel 2022 (erano in programma quest’anno, ma la manifestazione è stata annullata per l’emergenza epidemiologica e le conseguenti restrizioni), Calce ha chiesto al sindaco Salera di provvedere ad un restyling dell’impianto visto e considerato che la pista ha quasi dieci anni di vita: è stata inaugurata nel 2013 in occasione dei Cnu. Ora Calce vuole bissare e ha chiesto al primo cittadino di dotare la città anche di impianti coperti per fare atletica durante la stagione invernale. Perchè, come ama ripetere, i Cnu non devono essere un evento fine a se stesso ma deve avere una ricaduta infrastrutturale sulla città in termini di impianti sportivo, così come è stato nel 2013. (Fonte: comunicato stampa)