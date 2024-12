Cassino – Conferenza internazionale dei difensori civici: attese 190 delegazioni da tutto il mondo | TG24.info

Come annunciato, la Città di Cassino ospiterà dall’11 al 13 settembre prossimi, la Conferenza internazionale dei difensori civici.

Oggi, presso la sala “Caduti di Nassirya” al Senato, l’appuntamento è stato presentato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa. Promotore dell’iniziativa è il difensore civico della Regione Lazio, Marino Fardelli (in foto), che ha annunciato la partecipazione di oltre 190 delegazioni da tutto il mondo

Oltre Fardelli, all’incontro con i giornalisti hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, la senatrice Cinzia Pellegrino, il sindaco di Cassino, Enzo Salera e il vicecapo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Civita Di Russo.

“Da mercoledì, in Ciociaria, ospiteremo 300 persone, in rappresentanza di oltre 190 delegazioni da tutto il mondo e 86 difensori civici (Ombudsman) nazionali”, ha spiegato Marino Fardelli. “La novità di quest’anno – ha aggiunto il Difensore Civico del Lazio – è la partecipazione anche di 64 studenti universitari, provenienti da vari Paesi, tra cui Uzbekistan, Ucraina, Malta, Nepal, Pakistan, Moldova e Stati Uniti. Come Difesa Civica, infatti, dobbiamo parlare non solo a un target di pubblico alto ma soprattutto ai giovani, per insegnare loro che esiste questo ufficio completamente gratuito e a disposizione dei cittadini per risolvere le controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione”, ha spiegato Fardelli.

Nella mattinata di mercoledì 11 settembre, giorno di apertura dell’evento internazionale, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, riceverà alla Pisana una delegazione di difensori civici europei. “L’appuntamento di Cassino – ha detto Aurigemma – sarà un momento di confronto per cercare di trovare i mezzi e gli strumenti giusti per implementare un lavoro che già Fardelli sta portando avanti egregiamente, con una sempre maggiore richiesta di chiarimenti in nuovi ambiti, come trasporti e sanità, dove spesso ci sono vuoti che vengono colmati dal Difensore Civico”. Aurigemma ha poi aggiunto che “si sta stravolgendo ormai la Pubblica Amministrazione con l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale e quindi bisogna cercare di andare in tutti i territori, anche i più lontani dall’amministrazione, con questa figura che restituisce credibilità e dignità alla Regione”.

Sulla scelta di Cassino come sede della seconda Conferenza, Aurigemma ha spiegato che “non è casuale, perché quest’anno ricorrono gli 80 anni del bombardamento di Cassino e dell’abbazia, che rappresenta la distruzione e poi la ricostruzione. Valori imprescindibili che dobbiamo prendere ad esempio, perché a poche migliaia di chilometri di distanza alcune persone non si rendono conto di quanto accaduto 80 anni fa. In tal senso, i difensori civici europei rappresentano l’emblema della rinascita e di valori fondamentali per le nostre democrazie, come libertà, pace e solidarietà. Questo ruolo va rilanciato, riqualificato e gli vanno forniti i giusti strumenti legislativi per essere ancora più presenti”, ha concluso il presidente del Consiglio regionale del Lazio.

La senatrice Cinzia Pellegrino ha spiegato che durante la conferenza internazionale non sarà trattato solo il tema predominante, quello dei diritti umani, “ma anche quelli dell’ambiente e dell’impatto dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni, perché occorre ragionare su quale sia la giusta via di mezzo tra innovazione tecnologica e garantire la tutela dei diritti umani, civili e della democrazia anche su internet e sull’IA”.

Mercoledì 11 settembre si svolgeranno anche le elezioni dell’ufficio di presidenza del Difensore Civico Nazionale e Marino Fardelli si presenta come candidato unico alla presidenza.