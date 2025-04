Cassino – Comune, assemblea dei lavoratori: boom di presenze per il corso sulla contrattazione decentrata | TG24.info

Dalla Segreteria FP CGIL Frosinone/Latina riceviamo e pubblichiamo: “Dopo anni e anni di predominio di Sindacati che evidentemente non avevano alcun motivo per coinvolgere il personale nella comprensione della contrattazione e coinvolgimento nel tavolo delle trattative sui loro soldi, finalmente qualcosa si smuove: grazie al lavoro certosino della Segreteria FP CGIL e di due ragazzi dipendenti del Comune con tanta voglia di mettersi in gioco, è nata l’idea di organizzare un corso sulla Contrattazione Decentrata ed il Rinnovo Contrattuale che ha registrato una grande partecipazione.

“I miei complimenti ad Alessandro (Vicari) e Marco (Cataldi), candidati RSU per la FP CGIL per il grande entusiasmo con la quale hanno accettato la sfida e si sono messi a disposizione per il bene comune delle lavoratici e dei lavoratori di Cassino, da troppo tempo tenuti lontano da incontri, formazione e assemblee probabilmente perché del personale erudito sui propri diritti è più facilmente manipolabile? Non possiamo di certo saperlo, ma per noi è stato importante ripartire mettendo al centro le lavoratici ed i lavoratori ricostruendo quella trama di fiducia e consenso necessaria per ogni azione sindacale che si rispetti: abbiamo invitato qui a parlare un Espero a livello Nazionale come Amedeo Formaggi, già molto conosciuto in Provincia proprio perché Cassino per noi rappresenta un progetto prioritario vista la sua importanza e capacità attrattiva per i giovani. Inoltre, proprio a ribadire l importanza che riveste per noi il territorio Cassinate, ci ha fatto la lieta sorpresa di erudirci sul Rinnovo Contrattuale Nazionale, il Segretario Generale FP CGIL Roma e Lazio Giancarlo Cenciarelli che ha espresso le ragioni del diniego alla firma e sull’opportunità di continuare le trattative”

“L’Incontro diretto con i lavoratori diverrà un appuntamento fisso in questo Comune, è ora di far germogliare la stagione dei diritti e della partecipazione, votando alle RSU la FP CGIL, il Sindacato per Davvero”.